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12 сентября носит название Александрова дня. Также в народе
его прозвали Александр Сытник.
В этот день по традиции готовили щедрое угощение и собирали за столом родных и друзей. Хозяйки пекли пироги с мясом, варили ячменную кашу. Вечером молодежь устраивала гулянья. Был у крестьян и обряд на хороший урожай в следующем году. Брали несколько колосков ячменя, произносили особый заговор и прятали на ночь под подушку.
Считалось, что в это время можно увидеть вещие сны. Однако рассказывать о том, что приснилось, не стоит – иначе не сбудется.
Те, кто долго не может завести ребенка, молятся в этот день святому Александру о прибавлении в семействе.
Если пчелы начали запечатывать ульи – значит, зима в этом году придет рано.
Высоко парящие птицы предвещают теплую погоду осенью.
Если в этом году уродилась рябина – значит, осенью зарядят дожди.
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