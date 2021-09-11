В этот день принято было накрывать богатый стол

12 сентября носит название Александрова дня. Также в народе его прозвали Александр Сытник.



Что можно делать 12 сентября

В этот день по традиции готовили щедрое угощение и собирали за столом родных и друзей. Хозяйки пекли пироги с мясом, варили ячменную кашу. Вечером молодежь устраивала гулянья. Был у крестьян и обряд на хороший урожай в следующем году. Брали несколько колосков ячменя, произносили особый заговор и прятали на ночь под подушку.

Считалось, что в это время можно увидеть вещие сны. Однако рассказывать о том, что приснилось, не стоит – иначе не сбудется.

Те, кто долго не может завести ребенка, молятся в этот день святому Александру о прибавлении в семействе.

Что нельзя делать в Александров день

Плохой приметой считалось мыть голову или стричься. Суеверные говорили, что если нарушить этот запрет, можно лишиться волос.

В Александров день хозяйки не сушили на улице подушки и не стирали постельное белье. Считалось, что на улице бродит нечистая сила, которая может напакостить – если поспишь на таком белье, приснятся страшные сны.

Еще одна примета связана с кошками. Суеверные утверждали, что на Александра Сытника нельзя приносить домой котят.

Народные приметы на 12 сентября 2021 года

Если пчелы начали запечатывать ульи – значит, зима в этом году придет рано.

Высоко парящие птицы предвещают теплую погоду осенью.

Если в этом году уродилась рябина – значит, осенью зарядят дожди.