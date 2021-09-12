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Звезды советуют большое внимание уделять работе. Ближе к середине недели представители некоторых знаков почувствуют усталость, поэтому найдите время для дружеских встреч. Вы отлично проведете время и отдохнете.
Овцы почувствуют прилив сил. Но неделя все равно обещает быть напряженной. Постарайтесь перенести важные встречи на другой день, потому что деловые переговоры вряд ли будут удачными. Также не позволяйте эмоциям взять верх над разумом, чтобы не натворить ошибок.
Тельцам на этой неделе нужно уделить внимание работе. Но не беритесь за новые дела, если не завершили старые. Потратьте силы и время на то, чтобы стать ближе к вашей мечте. Во второй половине дня обязательно навестите родных. Вы отлично проведете время.
Вас ждет отличная неделя. Все будет получаться с первого раза, при этом ваши старания обязательно заметят. Интеллект и обаяние Близнецов позволит им добиться расположения нужных людей. Не исключено, что во второй половине недели вы познакомитесь с интересным человеком, который изменит вашу жизнь.
Будьте аккуратнее со словами, потому что на этой неделе у Раков могут быть проблемы в общении с окружающими. Вас постоянно будут неправильно понимать. Если не хотите серьезных проблем, тогда обязательно обдумайте каждое слово. Особенно на переговорах.
У Львов будет очень продуктивная неделя, обещают звезды. Сконцентрируйтесь на работе, потому что именно сейчас наступил этап, когда вы сможете добиться желаемого, не прилагая при этом особых усилий.
Представителям этого знака нужно продолжать придерживаться выбранной стратегии. Излишняя креативность и спонтанность станут причиной проблем и трудностей. Ответственнее относитесь к своему будущему. Тем более, что рядом с вами есть люди, которые в вас верят.
На этой неделе Весы будут особенно хороши в общении. Деловые переговоры, свидания, встречи с друзьями пройдут удачно. Вам с легкостью удастся донести свою мысль до собеседника, поэтому дерзайте и не упускайте ни одной возможности.
Скорпионам звезды советуют не браться за новые проекты. Будет лучше, если вы до конца разберетесь с прошлыми. Следуйте плану, который придумали раньше. Эта неделя не очень хороша для каких-либо перемен.
Избегайте конфликтов и ссор с окружающими. Недопонимание может в итоге привести к тому, что вы потеряете кого-то из дорогих вашему сердцу людей. Отшучивайтесь и не накаляйте ситуацию до предела. Стрельцов также ждет успех в работе. Не исключено, что вы продвинетесь вверх по карьерой лестнице.
Непростая неделя ждет Козерогов. Из-за вашей невнимательности может пострадать дело, в которое вы вложили много сил и средств, поэтому старайтесь не расслабляться и держать ситуацию под контролем. Ближе к выходным положение дел стабилизируется, поэтому вы сможете отдохнуть.
Водолеи на этой неделе постоянно будут в движении. Работы будет много, но поддержка близких и ваш интеллект помогут выполнить все вовремя и безупречно. Но не беритесь за несколько дел одновременно, потому что от этого может пострадать качество работы. Не волнуйтесь, вы все успеете.
Вы наконец-то сможете спокойно выдохнуть и отдохнуть. Некоторые трудности могут возникнуть в середине недели, но они будут незначительными. Могут дать о себе знать люди из прошлого. Не вступайте с ними в конфликт, а выслушайте. Возможно, вы узнаете что-то новое о себе и своем окружении.
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