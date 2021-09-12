Приметы на 13 сентября: что нельзя делать в день Куприяна

Приметы на 13 сентября: что нельзя делать в день Куприяна
Фото: pixabay.com
Даже запланированные путешествия следует перенести на другой период

13 сентября православная церковь чтит память мученика Куприяна, который хоть и вырос в окружении язычников, был христианином. За свою веру Куприян был арестован и казнен. 

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ в день Куприяна

На Руси в этот день обычно большое внимание уделяли уборке. Считалось, что таким образом не только дом очищается, но и мысли. 

Обязательно собирали клюкву, которая росла недалеко от болот. Правда, детям и пожилым людям ходить туда запрещалось. До 13 сентября ягоду собирать не рекомендовалось, потому что таким образом можно было навлечь на себя беду. После хозяйки пекли пирожки с клюквой, варили компот из ягод. 

Иногда, кстати, этот день называли журавлиным вече, потому что 13 сентября журавли собирались на болотах, чтобы решить, каким маршрутом следует лететь в теплые края. 

ЧтО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 13 сентября 

  • Под запретом в день Куприяна путешествия. Лучше перенести поездку, потому что в дороге может случиться много неприятностей. 
  • Не самый удачный день для работы в огороде. Если посадить что-то 13 сентября, то вряд ли урожай будет хорошим и здоровым. 
  • Веселиться и шумно отмечать какой-либо праздник в этот понедельник не стоит. 
  • Если взялись за какое-либо дело, то обязательно доведите его до конца. 
  • Принимать подарки от незнакомцев нельзя, потому что можно перенять чужие проблемы и горести. 

ПРИМЕТЫ НА 13 СЕНТЯБРЯ

  • Гроза с утра – хорошего урожая можно не ждать. 
  • Если над головой пролетела стая лебедей, тогда зима снежная будет. 
  • Увидеть улетающую на юг стаю журавлей – к счастью. 

Ранее "Утро.Ньюс" делилось приметами и суевериями, которые связаны с рябиной. 

Юлия МИХАЙЛОВА
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