Даже запланированные путешествия следует перенести на другой период

13 сентября православная церковь чтит память мученика Куприяна, который хоть и вырос в окружении язычников, был христианином. За свою веру Куприян был арестован и казнен.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ в день Куприяна

На Руси в этот день обычно большое внимание уделяли уборке. Считалось, что таким образом не только дом очищается, но и мысли.

Обязательно собирали клюкву, которая росла недалеко от болот. Правда, детям и пожилым людям ходить туда запрещалось. До 13 сентября ягоду собирать не рекомендовалось, потому что таким образом можно было навлечь на себя беду. После хозяйки пекли пирожки с клюквой, варили компот из ягод.

Иногда, кстати, этот день называли журавлиным вече, потому что 13 сентября журавли собирались на болотах, чтобы решить, каким маршрутом следует лететь в теплые края.

ЧтО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 13 сентября

Под запретом в день Куприяна путешествия. Лучше перенести поездку, потому что в дороге может случиться много неприятностей.

Не самый удачный день для работы в огороде. Если посадить что-то 13 сентября, то вряд ли урожай будет хорошим и здоровым.

Веселиться и шумно отмечать какой-либо праздник в этот понедельник не стоит.

Если взялись за какое-либо дело, то обязательно доведите его до конца.

Принимать подарки от незнакомцев нельзя, потому что можно перенять чужие проблемы и горести.

ПРИМЕТЫ НА 13 СЕНТЯБРЯ



Гроза с утра – хорошего урожая можно не ждать.

Если над головой пролетела стая лебедей, тогда зима снежная будет.

Увидеть улетающую на юг стаю журавлей – к счастью.

Ранее "Утро.Ньюс" делилось приметами и суевериями, которые связаны с рябиной.

