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13 сентября православная церковь чтит память мученика Куприяна, который хоть и вырос в окружении язычников, был христианином. За свою веру Куприян был арестован и казнен.
На Руси в этот день обычно большое внимание уделяли уборке. Считалось, что таким образом не только дом очищается, но и мысли.
Обязательно собирали клюкву, которая росла недалеко от болот. Правда, детям и пожилым людям ходить туда запрещалось. До 13 сентября ягоду собирать не рекомендовалось, потому что таким образом можно было навлечь на себя беду. После хозяйки пекли пирожки с клюквой, варили компот из ягод.
Иногда, кстати, этот день называли журавлиным вече, потому что 13 сентября журавли собирались на болотах, чтобы решить, каким маршрутом следует лететь в теплые края.
ПРИМЕТЫ НА 13 СЕНТЯБРЯ
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