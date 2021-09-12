У некоторых знаков зодиака все может не заладиться с самого утра

Первая половина дня прекрасно подойдет для новых свершений и реализации планов. Вторая же окажется более спокойной и размеренной.

Овен

День будет хороший день, если вы будете поддерживать позитивный настрой и хорошее настроение. Не погружайтесь в свои негативные чувства, чтобы не испортить его. Для этого старайтесь как можно быстрее отвлечься от негативного воздействия мыслей. Вечер лучше проведите на свежем воздухе в приятной компании.

Телец

Тельцам, не спешите радоваться новым доходам, ведь большая часть полученных денег сразу пойдет на новые расходы. Не исключено, что вам придется погасить старые долги. Оставайтесь верными себе, несмотря на все обстоятельства. Вам не обязательно придерживаться взглядов, которые вам не нравятся. Сегодня лучше не знакомится с новыми людьми, особенно в общественных местах.

Близнецы

Согласно гороскопу на 13 сентября, сейчас идет период активной деятельности в сфере любви для Близнецов. Вас буквально будет бросать из стороны в сторону на любовных волнах. В семейной жизни могут возникнуть американские горки: то ссоры без причины, то страсть и гармония. Это может плохо сказаться на вашем состоянии и жизни в целом, поэтому старайтесь подавлять свою эмоциональные порывы.

Рак

У Раков все будет идти по плану. Перед вами откроются новые перспективы. День будет наполнен яркими событиями и незабываемыми моментами. Удача всегда будет с вами, поэтому доверяйте своей интуиции, чтобы не упустить ее. Советуйтесь и прислушивайтесь только к доверенным людям, чтобы держаться на плаву.

Лев

Прогноз на 13 сентября 2021 года предупреждает Львов – ваше психическое состояние сейчас крайне шаткое. Пора потратить немного сил и времени на восстановление эмоциональных и физических ресурсов, но ни в коем случае не употреблять алкоголь – все только ухудшится. Сегодня у вас может возникнуть желание осудить кого-то из вашего окружения, но делать это не стоит.

Дева

Представителям этого знака в этот день лучше не заниматься выяснением отношений с близкими людьми. Возможно, ваше эмоциональное состояние сейчас сильно подвержено неожиданным всплескам, вы можете слишком много спорить. Старайтесь сдерживать себя и не поддавайтесь на провокации окружающих вас людей. Кроме того, сегодня лучше не заводить новых знакомых.

Весы

Не исключено, что Весы встретятся с давними знакомыми. Вы будете приятно удивлены неожиданным совпадением. Первая половина дня пройдет спокойно и на положительной ноте, но во второй могут возникнуть конфликты из-за недопониманий с окружающими. Не спешите отстаивать свое мнение в споре, лучше все разложить по полочкам и принять обоснованное решение.

Скорпион

День лучше всего посвятить важным делам – лучше ничего не откладывать. Пообщайтесь с людьми, чтобы найти нужное решение стоящих перед вами проблем. Не бойтесь задавать вопросы и проявлять инициативу.

Стрелец

У Стрельцов все будет складываться не лучшим образом. Состояние здоровья может пошатнуться, в эмоциональном плане будет небольная напряженность и растерянность – это будет только мешать в течение дня. Будьте осторожны, поскольку есть вероятность травмы или потери денег.

Козерог

Ваше материальное благополучие в этот день будет во много м зависеть от окружающих людей. Козероги могут получить неожиданный или долгажданный приток денежных средств. Это придаст эмоционального подъема до самого вечера.

Водолей

Посвятите время тому, чтобы наладить свою личную жизнь – звезды утверждают, что этот период является самым благоприятным для любовной сферы. Вы можете наладить отношения со второй половинкой или встретить свою любовь. Не бойтесь отдаться новому чувству с головой.

Рыбы

Рыбы могут смело браться за новое дело, для которого раньше не могли найти сил или времени. Это может принести приток финансовых средств. День отлично подойдет для выхода в свет на какое-то светское мероприятие.