Гороскоп на 14 сентября 2021 года

Гороскоп на 14 сентября 2021 года
Фото: Утро.ру
Звезды подскажут, как добиться успеха во вторник

День идеально подходит для общения. Многие смогут не только наладить отношения с близкими, но и добиться расположения начальства. Лучше отказаться от поспешных решений – не исключены своеобразные "подводные камни" в делах.

Овен

Овнов ждет не самый удачный день. Вполне возможно, что на вашем пути встретятся различные трудности. Разобраться с проблемами будет не так просто. Однако не стоит опускать руки – в скором времени ситуация улучшится.

Телец

Во вторник Тельцы склонны идти на поводу у своих эмоций. Любая мелочь сможет вывести вас из себя. Постарайтесь взять себя в руки и понять, как вы можете решить ту или иную проблему. В итоге звезды обязательно выведут вас на правильный путь.

Близнецы

14 сентября Близнецам важно быть сконцентрированными и внимательными. Велик риск наделать глупых ошибок, из-за чего придется жалеть. Не поддавайтесь унынию, в противном случае удача ускользнет из ваших рук.

Рак

Астрологи обещают Ракам крайне интересный и насыщенный день. Иногда вам будет казаться, что вы стали героем какого-то фильма. Не исключены неожиданные обстоятельства и различные сюрпризы. Уделите время решению серьезных вопросов.

Лев

В этот день Львы станут генераторами интересных идей. Многое из того, что придет вам на ум, удастся воплотить в жизнь. Не бойтесь браться за новое дело – удача будет на вашей стороне. Звезды советуют вам внимательно отнестись к выбору единомышленников.

Дева

Не исключено, что 14.09.21 недоброжелатели захотят выбить Дев из колеи. Не принимайте все близко к сердцу, тогда ваши нервы будут в порядке. После обеда вы выясните, кто и почему вставлял вам палки в колеса. 

Весы

Весов ждет благоприятный день. Вполне возможно, что во вторник вы познакомитесь с интересными людьми и сможете повысить свой авторитет. Одинокие представители этого знака зодиака могут встретить свою любовь.

Скорпион

Скорпионам не следует пытаться разобраться с теми задачами, которые не поддаются решению. Лучше отложите их на потом и возьмитесь за что-то новое. В данном случае ваша настойчивость заставит вас топтаться на одном месте.

Стрелец

Стрельцы получат шанс начать все с чистого листа. Избавьтесь от ненужных вещей и попрощайтесь с людьми, которые тянут вас на дно. Разберитесь в своих желаниях, и тогда в жизни наступит белая полоса.

Козерог

Авторитет Козерогов окажется под угрозой. Внимательно следите за своей речью и не позволяйте себе действовать спонтанно. Контролируйте эмоции, чтобы не наделать глупостей. Ссоры с близкими или коллегами вам точно ни к чему.

Водолей

Не исключено, что в этот день Водолеям придется принять какое-то важное решение, напрямую связанное с карьерой. Это может быть как разрыв партнерских отношений, так и смена места работы.

Рыбы

Рыб ожидают проблемы в отношениях с близкими. Неблагоприятный климат в семье будет влиять на вашу продуктивность. Постарайтесь взять себя в руки и сконцентрироваться на достижении поставленных перед собой целей.  

Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на неделю с 13 по 19 сентября. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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