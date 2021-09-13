Во вторник нельзя выкидывать еду

14 сентября православные чествуют святого Симеона. Он мог предвидеть будущее и избавлять людей от различных болезней.

Все свое время святой посвящал молитвам. Он вел строго аскетический образ жизни, вдохновляя своим примером многих верующих.

"Столпником" Симеона называли потому, что он построил башнеобразное сооружение, на котором, находясь постоянно в вертикальном положении, размышлял о Господе.

Традиции и обычаи в день Симеона Столпника

В народе считали, что с этого дня начинается бабье лето. По погоде, установившейся 14 сентября, можно было определить, какой будет вся осень. Если идет дождь – бабье лето будет сухим и наоборот.

Крестьяне совершали обряд под названием Осенины, который подразумевал под собой встречу осени. Это ознаменовывало начало сезонных гуляний, когда люди водили хороводы и пели песни.

Ко дню Симеона Столпника необходимо было закончить работы, связанные с посевом ржи. После 14 сентября браться за это дело уже нельзя.

Что нельзя делать 14 сентября

Во вторник ни в коем случае нельзя выкидывать еду. Лучше отдать продукты бездомным или животным. Такое благородное действие привлечет в дом удачу.

Нежелательно жаловаться на свою жизнь, в противном случае не миновать беды.

Девушкам не стоит 14 сентября ходить в лес в одиночку. Считалось, что можно попасться в лапы к лешему.

Приметы на 14 сентября

В этот день установилась теплая погода – ждать морозной зимы не стоит.

В небе видна стая гусей – зима наступит рано.

Мухи пристают и кусаются – погода будет плохой.

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