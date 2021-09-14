Гороскоп на 15 сентября 2021 года

Гороскоп на 15 сентября 2021 года
Фото: Утро.ру
Не всем в среду улыбнется удача

Первая половина дня обещает быть спокойной. Многие смогут завершить старые дела и взяться за что-то новое. Смело обращайтесь за помощью к близким – они дадут полезные советы. После обеда обстановка станет более напряженной.

Овен

15 сентября Овнов ждет какой-то приятный сюрприз. Это может быть как денежное поступление, так и вещь, которую вы давно хотели. Не бойтесь заводить новые знакомства – вы легко найдете общий язык с окружающими.

Телец

Тельцам важно тщательно проанализировать свои расходы. Раздайте долги и определитесь, во что в первую очередь нужно вложить деньги. Будьте осторожными при общении с малознакомыми людьми.

Близнецы

Близнецов ждут некоторые недопонимания со второй половинкой. Чтобы избежать накапливания негатива, обязательно обсудите все тревожащие моменты. Вскоре от напряжения не останется и следа, и вы отлично проведете время.

Рак

В этот день Раки будут переживать так называемые "эмоциональные американские горки" в отношениях с близкими. Выяснения отношений сменятся гармонией и взаимопониманием – и так по кругу. Постарайтесь держать себя в руках, иначе не избежать крупной ссоры.

Лев

Львов ждет благоприятный день. Перед вами откроются новые двери, поэтому не упускайте шанс изменить свою жизнь в лучшую сторону. Среда подарит вам яркие эмоции и приятные события. Смело беритесь за сложные дела – удача будет на вашей стороне.

Дева

Моральное состояние Дев оставляет желать лучшего. Отложите все дела и позвольте себе расслабиться. В противном случае вам не избежать эмоционального выгорания. Не критикуйте и не осуждайте окружающих, пока не разберетесь в их умыслах. 

Весы

15 сентября Весам важно следить за своим языком. Велик риск наговорить лишнего, из-за чего придется жалеть. Не поддавайтесь на провокации и спокойно занимайтесь своими делами. Только в таком случае удастся достичь успеха.

Скорпион

День идеально подходит для решения рабочих вопросов. У вас получится достичь поставленных целей, а также повысить свой авторитет. Воспользуйтесь шансом наладить отношения со старыми знакомыми.

Стрелец

Звезды обещают Стрельцам встречи со старыми друзьями. Вы отлично проведете время и отдохнете душой. Ближе к вечеру ваше настроение могут омрачить конфликты с близкими. Попытайтесь сгладить все острые углы и достичь компромисса.

Козерог

Астрологи советуют Козерогам взяться за сложные дела. Постоянно откладывать их на потом больше нет возможности. Акцентируйте внимание на текущих задачах и постарайтесь понять, в каком направлении стоит двигаться.

Водолей

Водолеев ждет напряженный день. Вам будет непросто сконцентрироваться на работе. Из-за этого вы начнете нервничать, что сильно отразится на качестве работы. Будьте особенно аккуратны – велик риск получить травму.

Рыбы

В среду Рыбы почувствуют прилив сил и энергии. Направьте их в нужное русло, и тогда получится свернуть горы. Пришла пора начать воплощать в жизнь все задуманное. Используйте все имеющиеся ресурсы, чтобы мечта стала явью. 

Ранее астрологи рассказали, представители каких знаков зодиака самые мужественные. 


Анастасия ГОРЮНОВА

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