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15 сентября – день памяти мученика Маманта, а также его родителей Руфины и Федота. Все трое пострадали за свою веру.
Будучи юношей, Мамант обратил в христианство многих людей. За это его приказали утопить в море. Однако вода чудесным образом не приняла мученика. Святому явился ангел, который отвел его на гору, расположенную в пределах древнего города Кесария.
Мамант соорудил келью, в которой постоянно молился Господу. Дикие звери обходили его стороной. Зато в убежище святого часто захаживали овцы и козы. Из полученного молока мученик изготавливал сыр. Отшельник продавал продукты на ближайшем рынке, а деньги отдавал бедным.
В народе Маманта считали покровителем овец и коз. Поэтому в день его чествования было принято наводить порядок в тех местах, где содержались эти существа.
В соответствии с суеверием, животных нельзя было выпускать из загона по утру. На пастбище их отправляли только днем.
В этот день собирали поздний урожай картофеля. Корнеплоды использовались не только для приготовления пищи, но и для лечения некоторых болезней – например, ревматизма.
В среду нельзя жаловаться на свою судьбу, иначе жизнь станет еще более сложной.
15 сентября лучше отказаться от крупных покупок. Наши предки считали, что приобретенная вещь вряд ли сослужит хорошую службу и быстро выйдет из строя.
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