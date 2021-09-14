Приметы на 15 сентября: что нельзя делать в день Мамонта-овчарника

Приметы на 15 сентября: что нельзя делать в день Мамонта-овчарника
Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
В среду стоит отказаться от крупных покупок

15 сентября – день памяти мученика Маманта, а также его родителей Руфины и Федота. Все трое пострадали за свою веру.

Будучи юношей, Мамант обратил в христианство многих людей. За это его приказали утопить в море. Однако вода чудесным образом не приняла мученика. Святому явился ангел, который отвел его на гору, расположенную в пределах древнего города Кесария.

Мамант соорудил келью, в которой постоянно молился Господу. Дикие звери обходили его стороной. Зато в убежище святого часто захаживали овцы и козы. Из полученного молока мученик изготавливал сыр. Отшельник продавал продукты на ближайшем рынке, а деньги отдавал бедным.

Традиции и обычаи в день Мамонта-овчарника

В народе Маманта считали покровителем овец и коз. Поэтому в день его чествования было принято наводить порядок в тех местах, где содержались эти существа.

В соответствии с суеверием, животных нельзя было выпускать из загона по утру. На пастбище их отправляли только днем.

В этот день собирали поздний урожай картофеля. Корнеплоды использовались не только для приготовления пищи, но и для лечения некоторых болезней – например, ревматизма.

Что нельзя делать 15 сентября

В среду нельзя жаловаться на свою судьбу, иначе жизнь станет еще более сложной.

15 сентября лучше отказаться от крупных покупок. Наши предки считали, что приобретенная вещь вряд ли сослужит хорошую службу и быстро выйдет из строя.

Нежелательно надевать на себя одежду яркого цвета. Якобы это привлечет к ее хозяину беды.

Приметы на 15 сентября

  • На закате небо окрашено в красный цвет – скоро придут заморозки,
  • На Мамонта льет дождь – осень будет погожей.
  • Облака низко плывут – к плохой погоде. 

Ранее "Утро.News" опубликовало гороскоп на неделю с 13 по 19 сентября. 

Анастасия ГОРЮНОВА
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