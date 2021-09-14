Астрологи назвали три самых предрасположенных к алкоголизму знака зодиака

Астрологи назвали три самых предрасположенных к алкоголизму знака зодиака
Фото: Утро.ру
Горячительные напитки помогают некоторым справиться с переживаниями

Некоторые люди склонны к алкоголизму больше остальных. Астрологи рассказали, каким знакам зодиака нужно быть особенно осторожными и соблюдать меру.

Скорпион

Снаружи представители данного знака зодиака кажутся стойкими и волевыми людьми. Однако за этой броней прячется ранимая душа. Многие Скорпионы боятся показывать свои слабости окружающим и говорить о личных проблемах. По этой причине они часто делают выбор в пользу горячительных напитков. Говоря иными словами, алкоголь помогает им залить горе и справиться с переживаниями.

Рыбы

Когда Рыбы остаются наедине со своими мыслями и проблемами, то ноги часто ведут их в магазин – к прилавку с алкогольными напитками. Рожденные под этим созвездием люди склонны замыкаться в себе в самые сложные моменты жизни. Чтобы предотвратить запои, родственникам и друзьям Рыб важно постоянно держать с ними связь, навещать и пытаться вывести на разговор.  

Близнецы

Близнецы в любом состоянии отличаются неординарностью поведения. Поэтому порой сложно определить, когда они действительно навеселе. По всей видимости, алкоголь раскрывает в них скрытый потенциал и помогает избавиться от оков общественного мнения. Чтобы представители этого звездного дома не так часто налегали на стакан, важно их энергию направить в нужное русло. Например, если Близнецы найдут дело по душе, то думать о выпивке им будет попросту некогда. 

Ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака тайно испытывают ненависть к окружающим. 

Анастасия ГОРЮНОВА
новости партнеров

У Жириновского слетели штаны во время выступления на федеральном ТВ - видео

В этот момент он критиковал Путина и Мишустина

Появились подробности неожиданного визита Асада к Путину

Сирийский президент прибыл в Москву без предварительных объявлений

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей