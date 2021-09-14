Горячительные напитки помогают некоторым справиться с переживаниями

Некоторые люди склонны к алкоголизму больше остальных. Астрологи рассказали, каким знакам зодиака нужно быть особенно осторожными и соблюдать меру.

Скорпион

Снаружи представители данного знака зодиака кажутся стойкими и волевыми людьми. Однако за этой броней прячется ранимая душа. Многие Скорпионы боятся показывать свои слабости окружающим и говорить о личных проблемах. По этой причине они часто делают выбор в пользу горячительных напитков. Говоря иными словами, алкоголь помогает им залить горе и справиться с переживаниями.

Рыбы

Когда Рыбы остаются наедине со своими мыслями и проблемами, то ноги часто ведут их в магазин – к прилавку с алкогольными напитками. Рожденные под этим созвездием люди склонны замыкаться в себе в самые сложные моменты жизни. Чтобы предотвратить запои, родственникам и друзьям Рыб важно постоянно держать с ними связь, навещать и пытаться вывести на разговор.

Близнецы

Близнецы в любом состоянии отличаются неординарностью поведения. Поэтому порой сложно определить, когда они действительно навеселе. По всей видимости, алкоголь раскрывает в них скрытый потенциал и помогает избавиться от оков общественного мнения. Чтобы представители этого звездного дома не так часто налегали на стакан, важно их энергию направить в нужное русло. Например, если Близнецы найдут дело по душе, то думать о выпивке им будет попросту некогда.

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