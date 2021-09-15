Чтобы дела пошли в гору, прислушайтесь к советам астрологов

Не для всех первая половина дня будет благоприятной. Лишь у некоторых представителей зодиакального круга получится справиться со сложными задачами, а также получить новые знания. Не стоит бояться мечтать о будущем. Ближе к вечеру возможны ссоры и разногласия.

Овен

В этот день Овнам особенно трудно сконцентрироваться на делах. Ваше настроение будет быстро меняться, что не может не раздражать. Найдите время для отдыха, иначе неприятностей не избежать.

Телец

До обеда Тельцы будут подвержены негативному влиянию звезд. Вы столкнетесь с апатией и безразличием ко всему происходящему. Вместо того, чтобы вгонять себя в депрессивное состояние, займитесь бытовыми делами. Вскоре напряжение спадет.

Близнецы

16 сентября Близнецам важно адекватно реагировать на критику. Держите под контролем эмоции, в противном случае ваш авторитет окажется под ударом. Проанализируйте свои действия и поймите, какие ошибки вы допускайте.

Рак

Ракам необходимо помнить о чувстве такта. Не стоит раздражаться из-за пустяков – лучше поберегите свои нервы. Следуя четкому плану, вы сможете добиться больших успехов. Главное проявить целеустремленность и настойчивость.

Лев

День идеально подходит для того, чтобы найти новых единомышленников или просто интересных собеседников. Не исключено, что некоторые представители этого знака зодиака встретят свою любовь. Откажитесь от спешки, и тогда дела пойдут в гору.

Дева

Звезды обещают Девам неблагоприятный день. Возможны ссоры с близкими или коллегами. Постарайтесь быть менее категоричными и требовательными. Нужно научиться принимать людей со всеми их слабостями.

Весы

В четверг у Весов появится шанс улучшить свое материальное положение. Скорее всего вы найдете новые источники дохода. Также вы сможете добиться успехов в делах. Направьте свою любознательность в нужное русло.

Скорпион

Наконец-то Скорпионы увидят результат от проделанной работы. Постарайтесь извлечь уроки из всех пережитых непростых ситуаций. День отлично подходит для того, чтобы получить новые знания.

Стрелец

16.09.21 настроение Стрельцов будет на высоте. Не исключены приятные новости и сюрпризы от близких. Возьмитесь за ту работу, которая приносит вам положительные эмоции. Удача будет на вашей стороне.

Козерог

В этот день Козероги смогут проявить себя. Речь прежде всего идет о творческих занятиях. По словам астрологов, велик шанс продвинуться вверх по карьерной лестнице. Начальство по достоинству оценит все ваши старания.

Водолей

Водолеи в четверг найдут выход даже из самых запутанных ситуаций. Не исключено, что на вашем пути появятся проблемы, но это не собьет вас с пути. Постарайтесь быть более понимающими в общении с близкими.

Рыбы

Рыбам желательно отложить серьезные дела на потом. Астрологи предупреждают – вы будете достаточно рассеянными, поэтому сможете допустить ошибки. Не стоит хитрить или проявлять высокомерие – это ни к чему хорошему не приведет.

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