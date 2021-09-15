Приметы на 16 сентября: что нельзя делать в Домнин день

Приметы на 16 сентября: что нельзя делать в Домнин день
Фото: Patrick Pleul/ZB/www.globallookpress.com
Обязательно избавьтесь от старых вещей, чтобы пустить перемены в свою жизнь

Православная церковь 16 сентября чтит память Домны Никомидийской, которая жила во времена гонений на христиан. Преподобная скончалась из-за своей веры, не став предавать свои убеждения. 

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ в Домнин день 

На Руси в этот день было принято уделять большое внимание уборке. Из дома обязательно выкидывали все старые и ненужные вещи, чтобы освободить место для чего-то нового. 

Их можно было или сжечь, или отдать нуждающимся. В том случае, если во дворе есть скот, то не спешите избавляться от старой обуви. Повесьте пару ботинок на ограждение, чтобы животные были здоровыми. Также такая традиция защищала от сглаза и самих хозяев. 

Также постарайтесь не слишком часто глядеться в зеркало, чтобы не привлечь к себе нечисть из потустороннего мира. Вновь отогнать зло от себя будет очень непросто. 

Под запретом были походы в лес за грибами. Особенно не стоит заглядывать в чащу девушкам. Считалось, что они могут исчезнуть. 

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 16 СЕНТЯБРЯ

  • Постарайтесь в Домнин день не переедать, иначе, считали наши предки, проблемы с деньгами не исключены. 
  • Под запретом также ссоры и сплетни. Негатив, сказанный в адрес другого, вернется автору слов в многократном размере. 
  • Не оставляйте в доме мусор, остатки еды и другие ненужные вещи. 
  • 16 сентября также не подходит для свадьбы и сватовства. Союз не сложится. 
  • Также не стоит поднимать с пола деньги, потерянные кем-то – навлечете на себя нищету. 


ПРИМЕТЫ НА 16 СЕНТЯБРЯ

  • Если гром весь день гремит – осень будет теплой. 
  • На улице хорошая погода – весна поздно наступит. 
  • После обеда пошел дождь – погода испортится надолго. 
  • На небе красный закат – готовьтесь к холодам. 

Ранее "Утро.Ньюс" делилось приметами и суевериями, которые связаны с рябиной. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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