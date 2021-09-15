Обязательно избавьтесь от старых вещей, чтобы пустить перемены в свою жизнь

Православная церковь 16 сентября чтит память Домны Никомидийской, которая жила во времена гонений на христиан. Преподобная скончалась из-за своей веры, не став предавать свои убеждения.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ в Домнин день

На Руси в этот день было принято уделять большое внимание уборке. Из дома обязательно выкидывали все старые и ненужные вещи, чтобы освободить место для чего-то нового.

Их можно было или сжечь, или отдать нуждающимся. В том случае, если во дворе есть скот, то не спешите избавляться от старой обуви. Повесьте пару ботинок на ограждение, чтобы животные были здоровыми. Также такая традиция защищала от сглаза и самих хозяев.

Также постарайтесь не слишком часто глядеться в зеркало, чтобы не привлечь к себе нечисть из потустороннего мира. Вновь отогнать зло от себя будет очень непросто.

Под запретом были походы в лес за грибами. Особенно не стоит заглядывать в чащу девушкам. Считалось, что они могут исчезнуть.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 16 СЕНТЯБРЯ

Постарайтесь в Домнин день не переедать, иначе, считали наши предки, проблемы с деньгами не исключены.

Под запретом также ссоры и сплетни. Негатив, сказанный в адрес другого, вернется автору слов в многократном размере.

Не оставляйте в доме мусор, остатки еды и другие ненужные вещи.

16 сентября также не подходит для свадьбы и сватовства. Союз не сложится.

Также не стоит поднимать с пола деньги, потерянные кем-то – навлечете на себя нищету.





ПРИМЕТЫ НА 16 СЕНТЯБРЯ

Если гром весь день гремит – осень будет теплой.

На улице хорошая погода – весна поздно наступит.

После обеда пошел дождь – погода испортится надолго.

На небе красный закат – готовьтесь к холодам.

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