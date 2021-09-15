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Православная церковь 16 сентября чтит память Домны Никомидийской, которая жила во времена гонений на христиан. Преподобная скончалась из-за своей веры, не став предавать свои убеждения.
На Руси в этот день было принято уделять большое внимание уборке. Из дома обязательно выкидывали все старые и ненужные вещи, чтобы освободить место для чего-то нового.
Их можно было или сжечь, или отдать нуждающимся. В том случае, если во дворе есть скот, то не спешите избавляться от старой обуви. Повесьте пару ботинок на ограждение, чтобы животные были здоровыми. Также такая традиция защищала от сглаза и самих хозяев.
Также постарайтесь не слишком часто глядеться в зеркало, чтобы не привлечь к себе нечисть из потустороннего мира. Вновь отогнать зло от себя будет очень непросто.
Под запретом были походы в лес за грибами. Особенно не стоит заглядывать в чащу девушкам. Считалось, что они могут исчезнуть.
Ранее "Утро.Ньюс" делилось приметами и суевериями, которые связаны с рябиной.
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