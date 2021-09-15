Некоторые смогут найти дополнительные источники дохода

Часто люди обращаются к астрологии, чтобы узнать, что их ждет в ближайшем или далеком будущем. Одна из наиболее интересующих тем связана с финансовым положением. Известный астролог Павел Глоба рассказал, кого из представителей знаков зодиака ждет богатство во втором месяце осени.

Овны

В октябре кошелек Овнов точно не будет пустовать. Люди, рожденные под данным знаком зодиака, станут любимцами фортуны. Глоба советует им закончить старые дела и уделить время своему образованию. Расходы на получение новых знаний 100% окупятся, поэтому можно смело записываться на интересные курсы и повышать квалификацию.

Тельцы

Удача будет на стороне Тельцов. Дела у них пойдут в гору – причем не только в финансовом плане, но и в любых других областях. Важно воспользоваться моментом и попытаться воплотить в жизнь самые смелые мечты. Единственное, стоит отказаться от необдуманных поступков, иначе успех быстро сменится разочарованием.

Весы

Некоторые представители этого звездного дома найдут дополнительные источники дохода. Деньги может принести как любимое дело, так и простые бытовые задачи. Вы поймете, как приумножить свое состояние, и сделаете все, что от вас зависит. Важно потом не выбрасывать деньги на ветер, а совершать покупки с умом.

Ранее "Утро.News" поделилось гороскопом на неделю с 13 по 19 сентября для каждого знака зодиака.