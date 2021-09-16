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17 сентября православные молятся иконе под названием "Неопалимая Купина". Праздник появился в честь пророка Моисея, который увидел терновый куст, объятый огнем. Однако языки пламени никак не могли уничтожить растение.
Когда пророк рассказал о необычном видении, то люди восприняли услышанное как знак. Они начали верить в то, что Спаситель поможет всему человеческому роду.
В этот день крестьяне собирали урожай лука. Поэтому нередко 17 сентября называли "Луковым днем".
Наши предки считали, что икона "Неопалимая Купина" защищает дом от пожаров и ударов молний. У Богородицы просили, чтобы подобные несчастья обходили жилища стороной.
Представители мужского пола отправлялись в поле, чтобы проверить стога сена. Они шевелили их вилами, чтобы отогнать нечистую силу.
Взяв в руки сельскохозяйственный инструмент, крестьяне также выходили во двор. Считалось, что это отгоняет всех злых духов.
В пятницу нежелательно разводить костры. В противном случае избежать пожаров не получится.
17 сентября не стоит одалживать что-то у других – будь то деньги или продукты питания. Наши предки верили, что ослушавшегося ждет несчастье.
Ни в коем случае нельзя хвастаться своим материальным положением, иначе в дом придет бедность.
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