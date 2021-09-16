В пятницу нежелательно разводить костер

17 сентября православные молятся иконе под названием "Неопалимая Купина". Праздник появился в честь пророка Моисея, который увидел терновый куст, объятый огнем. Однако языки пламени никак не могли уничтожить растение.

Когда пророк рассказал о необычном видении, то люди восприняли услышанное как знак. Они начали верить в то, что Спаситель поможет всему человеческому роду.

Традиции и обычаи в день "Неопалимой Купины"

В этот день крестьяне собирали урожай лука. Поэтому нередко 17 сентября называли "Луковым днем".

Наши предки считали, что икона "Неопалимая Купина" защищает дом от пожаров и ударов молний. У Богородицы просили, чтобы подобные несчастья обходили жилища стороной.

Представители мужского пола отправлялись в поле, чтобы проверить стога сена. Они шевелили их вилами, чтобы отогнать нечистую силу.

Взяв в руки сельскохозяйственный инструмент, крестьяне также выходили во двор. Считалось, что это отгоняет всех злых духов.

Что нельзя делать 17 сентября

В пятницу нежелательно разводить костры. В противном случае избежать пожаров не получится.

17 сентября не стоит одалживать что-то у других – будь то деньги или продукты питания. Наши предки верили, что ослушавшегося ждет несчастье.

Ни в коем случае нельзя хвастаться своим материальным положением, иначе в дом придет бедность.

Приметы на 17 сентября

На пути встречаются муравейники большого размера – зима будет холодной.

Земля быстро высохла после дождя – к непогоде.

В этот день идет дождь – осень будет сухой.

Ранее астрологи назвали три самых предрасположенных к алкоголизму знака зодиака.