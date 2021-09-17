В субботу нельзя ходить в грязной одежде

18 сентября православные чтят память пророка Захария и его жены Праведной Елисаветы. Святые подарили жизнь Иоанну Крестителю.

Долгое время супруги были бездетными. Как-то раз пророку явился архангел Гавриил. Он сообщил Захарию, что в скором времени в семье произойдет пополнение. Посланник Божий отметил, что его будущий ребенок будет удостоен чести подготовить народ к пришествию Иисуса Христа.

Традиции и обычаи в день Захария и Елизаветы

Пары, у которых не получалось зачать ребенка, обращались за помощью к Захарию и Елизавете. Уже находящиеся в положении женщины молились святым, прося их о легких родах и здоровье для младенца.

В этот день было принято гадать и проводить магические ритуалы. Многие крестьяне отправлялись к ведунам, чтобы узнать о своем будущем.

Считалось, что 18 сентября по улице бродит Кумоха – осенняя лихорадка. Ее представляли в образе пожилой женщины, просящей угостить ее хлебом и пустить переночевать. Если Кумохе удавалось попасть в жилище, это предвещало невзгоды и болезни.

Чтобы отогнать от себя злых духов, наши предки отправлялись в баню, где парились с использованием березовых веников.

Что нельзя делать 18 сентября

В субботу нельзя надевать на себя испачканную или порванную одежду. В народе верили, что ослушавшийся мог привлечь к себе различные недуги.

18 сентября нежелательно брать в руки сыпучие продукты, иначе благополучие утечет сквозь пальцы.

На Захария и Елизавету нельзя сквернословить.

Приметы на 18 сентября

Листья на рябине уже пожелтели – зима будет ранней.

Домашние животные прячутся под навес – в скором времени погода испортится.

До восхода солнца облака окрасились в красный цвет – к ненастью.

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