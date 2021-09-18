Гороскоп на 19 сентября 2021 года

Гороскоп на 19 сентября 2021 года
Фото: pixabay.com
Звезды подскажут, как добиться успехов в делах

Многое в этот день будет даваться непросто, однако не стоит отчаиваться. Тот, кто не опустит руки и продолжит идти к поставленным целям, получит вознаграждение за свои целеустремленность и трудолюбие.

Овен

Звезды предупреждают, что у Овнов день выдастся достаточно напряженным. Вы будете переживать из-за мелочей и бороться с постоянными перепадами настроения. Не стоит пренебрегать своим здоровьем – это ни к чему хорошему не приведет.  

Телец

19 сентября – идеальный день для решения вопросов, касающихся личной жизни. Одинокие Тельцы могут встретить свою вторую половинку, а те, у кого уже есть пара – наладить отношения в союзе.

Близнецы

Астрологи советуют Близнецам быть более сдержанными в общении с близкими людьми. Чрезмерная вспыльчивость отдалит от вас родных и друзей. Постарайтесь держать свои эмоции под контролем, и тогда проблемы обойдут вас стороной.

Рак

В воскресенье Ракам придется быстро принимать решения в различных ситуациях. При этом нужно успеть взвешивать все "за" и "против". К счастью, удача будет на вашей стороне, поэтому успех в делах вам гарантирован.

Лев

Львам необходимо много работать, чтобы добиться поставленных перед собой целей. Легкий успех – это точно не ваша история. Звезды советуют вам быть особенно осторожными – велик риск стать жертвой мошенников.

Дева

Девам нужно быть чуть менее требовательными по отношению к своей второй половинке. Критика и частые замечания могут сильно обидеть вашего партнера. Помните, чтобы добиться взаимопонимания в паре, важно идти на компромисс. 

Весы

19.09.21 Весам стоит отказаться от необдуманных действий. Это может привести к неприятным последствиям. Не бойтесь обращаться за советом к знающим людям. Не исключены выгодные предложения по работе.

Скорпион

В этот день Скорпионов ждет какой-то приятный сюрприз. Отложите все дела на потом и посвятите время отдыху – вы этого точно заслужили! Вечер в компании родных или друзей подарит вам массу ярких эмоций.

Стрелец

Стрельцам придется сильно постараться, чтобы добиться хоть каких-то успехов. Будьте готовы к тому, что результат может не оправдать ожидания. Найдите единомышленников – так вы быстрее справитесь со всеми трудностями.

Козерог

Этот день Козерогам следует посвятить отдыху и общению с близкими. Астрологи советуют приготовить сюрприз для дорогих вам людей. Эмоции родных, вызванные вашим поступком, станут своеобразным двигателем для будущих перемен в лучшую сторону.

Водолей

Водолеи смогут улучшить свое материальное положение. Не исключено, что вы получите премию или выиграете деньги в какой-то викторине. Ближе к вечеру возможны небольшие ссоры в семье или на работе.  

Рыбы

Рыб ждет неблагоприятный день. Большую часть времени вам придется потратить на решение бытовых проблем. Ваше настроение могут омрачать ссоры и недопонимание с окружающими. Возьмите себя в руки и дальше идите к своим целям. 

Ранее астрологи назвали три самых предрасположенных к алкоголизму знака зодиака. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Россиянам выделили дополнительные выходные в 2022 году

В стране согласовали производственный календарь

Путин постановил выплатить некоторым пенсионерам по 50 тысяч рублей

Президент отметил, что деньги люди должны получить "без волокиты"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей