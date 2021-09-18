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На то, сколько человек задержится в этом мире, влияют не только его образ жизни и генетическая предрасположенность. Астрологи уверены, что отнесение к тому или иному звездному дому тоже может оказывать воздействие на количество прожитых лет.
Эксперты по звездам назвали пять долгожителей среди знаков зодиака.
Рожденные под этим созвездием люди, как правило, обладают хорошим здоровьем. Если они не будут пренебрежительно к нему относиться, то смогут дожить до седых волос. Представительницы прекрасного пола проживут до 80 лет, а мужчины-Овны – до 79-ти.
Женщины-Тельцы являются достаточно выносливыми и стойкими. Однако астрологи не советуют им постоянно испытывать себя на прочность. Средняя продолжительность их земного пути составляет 80 лет. Что касается представителей сильного пола, то они часто сталкиваются с проблемами с легкими. Отказавшись от курения, они тоже смогут радоваться жизни до 80 лет.
Как сообщает 5-tv.ru, женщины-Близнецы живут дольше мужчин. У них более крепкое здоровье и сильный иммунитет. При этом им важно беречь себя от простудных заболеваний. Представительницы прекрасного пола могут дожить до 85-ти. После 45 лет мужчины-Близнецы подвержены заболеваниям легких. Если они возьмут эту проблему под контроль, то проживут до 78 лет.
Девы тоже входят в список долгожителей. Средняя продолжительность жизни у женщин составляет более 80 лет, а у мужчин – 76 лет.
С возрастом у Козерогов могут возникнуть проблемы с органами дыхания. Женщины обычно покидают этот мир в возрасте 80 лет. Мужчины же живут чуть меньше – до 77 лет.
Ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака самые мужественные.
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