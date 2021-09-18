Приметы на 19 сентября: что нельзя делать на Михайлово чудо

Приметы на 19 сентября: что нельзя делать на Михайлово чудо
Фото: pixabay.com
В воскресенье нежелательно заниматься делами

В этот день православные вспоминают архистратига Михаила. Он считался главным архангелом и главой войска Божьего.

В соответствии с преданием, архангел Михаил спас храм от действий язычников. Противники православной веры захотели уничтожить святое место. Для этого они направили поток горных рек на культовое сооружение. Появившийся из ниоткуда архистратиг расколол своим мечом гору, и вся вода ушла туда. Поступок архангела назвали Михайловым чудом.

Традиции и обычаи на Михайлово чудо

Крестьяне 19 сентября устраивали праздничные гуляния. Они накрывали на стол и звали к себе домой других жителей деревни.

В этот день многие ходили в церковь. Наши предки молились Михаилу, прося у него здоровья и благополучия для всех членов семьи.

Считалось, что если этот день посвятить помощи ближним, то впоследствии можно попросить у архангела исполнения заветного желания.

Что нельзя делать 19 сентября

В воскресенье необходимо отказаться от работы – будь то бытовые дела или задачи, связанные с карьерой. В противном случае можно разгневать Господа.

Нельзя отказывать в помощи окружающим. Тот, кто оставит других в беде, сам вскоре окажется в затруднительной ситуации.

19 сентября нельзя выкидывать со стола продукты питания. Остатки пищи лучше отдать бездомным животным или бедным.

Приметы на 19 сентября

  • С утра по земле стелется туман – к потеплению.
  • С березы еще не опали листья – к морозной зиме.
  • Вороны строят гнезда неподалеку от дома – ждите плохих новостей. 

Ранее астролог Павел Глоба назвал знаки зодиака, которых ждет улучшение финансового положения в октябре. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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