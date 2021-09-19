Следующие семь дней принесут немало испытаний

На этой неделе постарайтесь не заниматься самообманом. Да, порой представителям некоторых знаков будет непросто, но держите эмоции под контролем и не питайте себя ложными надеждами. Также старайтесь не быть слишком эгоистичными и учитывайте чужое мнение во время споров и конфликтов.

Овен

У Овнов будет хорошая неделя, но только при условии, если представители знака будут держаться подальше от интриг и заговоров. Относитесь к жизненным испытаниям проще. Во второй половине недели найдите время на отдых, не тратьте силы на ненужные знакомства.

Телец

С 20 по 26 сентября Тельцам будет непросто, поэтому нужно собрать все силы в кулак и просто перетерпеть. Все важные дела рекомендуется решать в первой половине недели. Также на этот период рекомендуется планировать деловые встречи и переговоры. Ближе к выходным влияние позитивных тенденций снизится.

Близнецы

Пора заканчивать с делами, которые накопились еще с начала сентября. Сейчас у представителей знака появится возможность наконец поставить точку в деловых вопросах и просто ждать результатов. Если позволите себе расслабиться, то вряд ли останетесь довольны.

Рак

Готовьтесь к тому, что предстоящая неделя подарит вам много эмоций. Но то, какими они будут, зависит полностью от самих Раков. Звезды рекомендуют вам просто плыть по течению и не слишком погружаться в пучину собственных мыслей.

Лев

ДЕВА

Весы

Астрологи советуют Львам сосредоточиться на улучшении своего финансового состояния. Особенно хорошо для этого подходит первая половина недели. Ближе к выходным сбавьте темпы, иначе сделаете только хуже. Не сомневайтесь, что ваши усилия не останутся без внимания.У Дев с 20 по 26 сентября дни будут наполнены суетой. Вам нужно ускориться, чтобы успешно завершить все дела, а после спокойно отдыхать. Также не спешите с тратами. Если хотите совершить крупную покупку, то подумайте, действительно ли это вам нужно.

На этой неделе Весам стоит быть осторожнее в вопросах, которые касаются личной жизни. Вы можете серьезно оскорбить партнера, если не будете его слушать и игнорировать его просьбы. Для того, чтобы избежать конфликтов, будьте спокойнее. Также рекомендуется уделить внимание здоровью.

Скорпион

Свою предпринимательскую жилку Скорпионы проявят на максимум. Это позволит вам заметно улучшить свое благосостояние. Возможно, это понравится далеко не всем, но можете даже не обращать внимание на мнение окружающих. Также работать лучше самостоятельно, не прося помощи даже у самых близких.

СТРЕЛЕЦ

Удача на этой неделе полностью на стороне Стрельцов. Вам будет везти и в работе, и в личных отношениях. Также можно запланировать небольшое путешествие во второй половине недели. Но могут возникнуть разногласия в семье, поэтому обязательно обсудите накопившиеся противоречия.

Козерог

Почти вся неделя будет посвящена работе, поэтому нужно быть максимально собранными. Козерогам предстоит провести немало деловых переговоров, встреч и обсуждений. Дерзайте и не упускайте момент продвинуться по карьерной лестнице.

Водолей

Водолеи с головой уйдут в отношения. Возможно, вы с партером решите сделать важный шаг. Не исключены также интересные знакомства. Ваше обаяние позволит расположить каждого, так что ловите удачу за хвост.

Рыбы

Постарайтесь не слишком погружаться в собственные мысли, иначе можно упустить множество важных и интересных моментов. Не жалейте себя, а старайтесь найти время на отдых и вечеринку с друзьями. Это поможет развеяться.

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