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На этой неделе постарайтесь не заниматься самообманом. Да, порой представителям некоторых знаков будет непросто, но держите эмоции под контролем и не питайте себя ложными надеждами. Также старайтесь не быть слишком эгоистичными и учитывайте чужое мнение во время споров и конфликтов.
У Овнов будет хорошая неделя, но только при условии, если представители знака будут держаться подальше от интриг и заговоров. Относитесь к жизненным испытаниям проще. Во второй половине недели найдите время на отдых, не тратьте силы на ненужные знакомства.
С 20 по 26 сентября Тельцам будет непросто, поэтому нужно собрать все силы в кулак и просто перетерпеть. Все важные дела рекомендуется решать в первой половине недели. Также на этот период рекомендуется планировать деловые встречи и переговоры. Ближе к выходным влияние позитивных тенденций снизится.
Пора заканчивать с делами, которые накопились еще с начала сентября. Сейчас у представителей знака появится возможность наконец поставить точку в деловых вопросах и просто ждать результатов. Если позволите себе расслабиться, то вряд ли останетесь довольны.
Готовьтесь к тому, что предстоящая неделя подарит вам много эмоций. Но то, какими они будут, зависит полностью от самих Раков. Звезды рекомендуют вам просто плыть по течению и не слишком погружаться в пучину собственных мыслей.
На этой неделе Весам стоит быть осторожнее в вопросах, которые касаются личной жизни. Вы можете серьезно оскорбить партнера, если не будете его слушать и игнорировать его просьбы. Для того, чтобы избежать конфликтов, будьте спокойнее. Также рекомендуется уделить внимание здоровью.
Свою предпринимательскую жилку Скорпионы проявят на максимум. Это позволит вам заметно улучшить свое благосостояние. Возможно, это понравится далеко не всем, но можете даже не обращать внимание на мнение окружающих. Также работать лучше самостоятельно, не прося помощи даже у самых близких.
Удача на этой неделе полностью на стороне Стрельцов. Вам будет везти и в работе, и в личных отношениях. Также можно запланировать небольшое путешествие во второй половине недели. Но могут возникнуть разногласия в семье, поэтому обязательно обсудите накопившиеся противоречия.
Почти вся неделя будет посвящена работе, поэтому нужно быть максимально собранными. Козерогам предстоит провести немало деловых переговоров, встреч и обсуждений. Дерзайте и не упускайте момент продвинуться по карьерной лестнице.
Водолеи с головой уйдут в отношения. Возможно, вы с партером решите сделать важный шаг. Не исключены также интересные знакомства. Ваше обаяние позволит расположить каждого, так что ловите удачу за хвост.
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