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Наступает череда рабочих будней. Звезды предупреждают, что в первой половине дня лучше спокойно заниматься новыми свершениями и реализовывать задуманное. Вторая же в эту пору предназначена для более спокойных и размеренных действий – можно уже позволить себе немного расслабиться.
Если вам вдруг приспичит вывалить сегодня на собеседника все, что вы о нем думаете, помните: дороги назад нет. Если вы настроены решительны, до идите до самого конца.
ТЕЛец
20 числа вы можете попасть под обаяние не самых честны[ людей, предупреждают звезды. Не стоит доверять никому, кроме себя и самых близких вам людей.
Если с вами приключится в этот день нечто неожиданное, не стоит делать поспешных выводов. Звезды предупреждают, что во многих ситуациях вам выпадают самые неожиданные алгоритмы.
Лучше всего после работы предаться одиночеству. Откажитесь от шумной вечеринки – она вам сегодня ни к чему. Расслабляться пока что рано.
Начало рабочей недели сулит новые полезные знакомства – этим явно необходимо воспользоваться. Однако не перегибайте палку с собственным обаянием. Действуйте рационально, нацеливайтесь на исход дела.
Для вашего же блага стоит пойти на определенные жертвы, которые непременно связаны с явным риском. Однако иных альтернатив у вас не имеется. Просто потерпите немного.
Прекрасный день для того, чтобы самоутвердиться. Если вас о чем-то попросят, не стоит отказывать в помощи.
Вам стоит взглянуть на проблему со стороны. Не для исправления допущенных ошибок и устранения промахов, а для осознания правильности выбранного пути.
Прекрасные моменты, которые останутся в вашей памяти на всю оставшуюся жизнь. Разделите их с кем-нибудь. В противном случае вы рискуете обрести несчастье.
Проведите вечер после работы в компании близких друзей. Не исключено, что вам необходимо заручиться их поддержкой и советом.
Все события в понедельник, так или иначе, имеют к вам определенное отношение. Успейте сделать по максимуму, чтобы затем не жалеть о потерянном.
Сегодня точно не день для активного отдыха. Не стоит даже стараться. Лучше настройте себя на активную деятельность.
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