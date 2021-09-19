Начало рабочей недели обещает быть непростым

Наступает череда рабочих будней. Звезды предупреждают, что в первой половине дня лучше спокойно заниматься новыми свершениями и реализовывать задуманное. Вторая же в эту пору предназначена для более спокойных и размеренных действий – можно уже позволить себе немного расслабиться.

ОВЕН

Если вам вдруг приспичит вывалить сегодня на собеседника все, что вы о нем думаете, помните: дороги назад нет. Если вы настроены решительны, до идите до самого конца.

ТЕЛец

20 числа вы можете попасть под обаяние не самых честны[ людей, предупреждают звезды. Не стоит доверять никому, кроме себя и самых близких вам людей.

БЛИЗНЕЦЫ

Если с вами приключится в этот день нечто неожиданное, не стоит делать поспешных выводов. Звезды предупреждают, что во многих ситуациях вам выпадают самые неожиданные алгоритмы.

РАКИ

Лучше всего после работы предаться одиночеству. Откажитесь от шумной вечеринки – она вам сегодня ни к чему. Расслабляться пока что рано.

ЛЕВ

Начало рабочей недели сулит новые полезные знакомства – этим явно необходимо воспользоваться. Однако не перегибайте палку с собственным обаянием. Действуйте рационально, нацеливайтесь на исход дела.

ДЕВА

Для вашего же блага стоит пойти на определенные жертвы, которые непременно связаны с явным риском. Однако иных альтернатив у вас не имеется. Просто потерпите немного.

ВЕСЫ

Прекрасный день для того, чтобы самоутвердиться. Если вас о чем-то попросят, не стоит отказывать в помощи.

СКОРПИОН

Вам стоит взглянуть на проблему со стороны. Не для исправления допущенных ошибок и устранения промахов, а для осознания правильности выбранного пути.

СТРЕЛЕЦ

Прекрасные моменты, которые останутся в вашей памяти на всю оставшуюся жизнь. Разделите их с кем-нибудь. В противном случае вы рискуете обрести несчастье.

КОЗЕРОГ

Проведите вечер после работы в компании близких друзей. Не исключено, что вам необходимо заручиться их поддержкой и советом.

ВОДОЛЕЙ

Все события в понедельник, так или иначе, имеют к вам определенное отношение. Успейте сделать по максимуму, чтобы затем не жалеть о потерянном.

РЫБЫ

Сегодня точно не день для активного отдыха. Не стоит даже стараться. Лучше настройте себя на активную деятельность.

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