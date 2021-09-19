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20 сентября православная церковь чтит память мученика Созонта, который не стал отрекаться от веры. Спустя множество мучений его не стало. Во время похорон у него гроба произошло множество чудес. Также почитают и преподобного Луку, который служил игуменом в Спасовой обители.
В этот день на Руси было принято заниматься уборкой лука, а после обязательно выставляли растение на продажу. Также наводили порядок в ульях.
В народе этот праздник получил название "луковый день", потому что он считался наиболее благоприятным днем для любых работ с этим плодом. Но категорически нельзя было сжигать шелуху, потому что можно было лишиться всего урожая. Некоторые даже специально следили за грядками, чтобы никто не поджог луковицы намеренно.
Для того, чтобы в доме не было болезней, обязательно развешивали лук и чеснок в углах комнат. Для тех, кто подхватил заразу, нужно было съесть целую головку, чтобы излечиться.
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