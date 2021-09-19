Приметы на 20 сентября: что нельзя делать в день Созонта и Луки

Приметы на 20 сентября: что нельзя делать в день Созонта и Луки
Фото: pixabay.com
Для укрепления иммунитета обязательно съешьте лук

20 сентября православная церковь чтит память мученика Созонта, который не стал отрекаться от веры. Спустя множество мучений его не стало. Во время похорон у него гроба произошло множество чудес. Также почитают и преподобного Луку, который служил игуменом в Спасовой обители. 

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ в день Созонта и Луки

В этот день на Руси было принято заниматься уборкой лука, а после обязательно выставляли растение на продажу. Также наводили порядок в ульях. 

В народе этот праздник получил название "луковый день", потому что он считался наиболее благоприятным днем для любых работ с этим плодом. Но категорически нельзя было сжигать шелуху, потому что можно было лишиться всего урожая. Некоторые даже специально следили за грядками, чтобы никто не поджог луковицы намеренно. 

Для того, чтобы в доме не было болезней, обязательно развешивали лук и чеснок в углах комнат. Для тех, кто подхватил заразу, нужно было съесть целую головку, чтобы излечиться.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 20 СЕНТЯБРЯ

  • Не стоит в этот день свататься или гулять свадьбу. Счастье недолгим будет. 
  • Запрещалось маленьким девочкам дарить куклы, потому что считалось, что в будущем девушка не сможет иметь детей. 
  • Деловые переговоры и сделки, связанные с деньгами, лучше перенести на другой день. Также не рекомендуется брать в долг. 
  • Не лучший день для признания в любви. 

Приметы на 20 сентября

  • Если на небе темные тучи, то в скором времени дождь начнется. 
  • Белые облака сулят ненастье. 
  • Увидеть журавлей в небе – к холодной и дождливой осени. 
  • Шишки на хвое низко растут – скоро морозы ударят. 

Ранее Павел Глоба назвал три знака зодиака, которые разбогатеют уже в октябре. 

Юлия МИХАЙЛОВА
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