Редкий шанс: ритуалы для обретения богатства в полнолуние 21 сентября

Редкий шанс: ритуалы для обретения богатства в полнолуние 21 сентября
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Воспользуйтесь предоставленной звездами возможностью

Полнолуние в астрологии можно считать периодом чудес, которые воплощают в жизнь желания. По словам экспертов, скопление большого сгустка энергии позволяет достигать невиданных высот. Однако для этого не стоит сворачивать горы – достаточно грамотно провести ритуал.

Специалисты также напоминают, что ближайшая возможность исполнить свои желания представится совсем скоро – уже 21 сентября. Луна перейдет в знак Рыб – отличный момент проведения обрядов для привлечения богатства в свой карман. На какие цели его расходовать – личное дело каждого.

Провидцы считают, что обряды со свечами довольно просты в исполнении и легки для запоминания, при этом весьма эффективны. Чтобы претворить мечту в реальность, нужно зажечь свечу и подождать, пока она полностью не сгорит. Весь этот период времени необходимо четко и ясно исполнять желание.

Известен также ритуал с кошельком: берутся купюры любого номинала, помещаются в бумажник. Затем тугой кошель кладут на подоконник и просят у Луны богатства. В первый день после заклинания средства не строит растрачивать.

Не менее популярен метод с помощью карты желаний: нужно составить список наиболее необходимого в жизни, после чего обратиться к Вселенной с просьбой даровать богатство. На чистом листе изображают деньги (или же иную форму материального благосостояния) любыми канцелярскими принадлежностями: подойдут ручка, карандаши и маркеры. Утром эскиз необходимо припрятать в дальний ящик и подождать исполнения задуманного.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том,  какие банкноты принесут разорение.

Источник: 5-tv.ru ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

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