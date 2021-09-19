Беспокойное время: Глоба предсказал трем знакам зодиака трудности в октябре

Беспокойное время: Глоба предсказал трем знакам зодиака трудности в октябре
Павел Глоба. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Представителям трех звездных домов нужно быть внимательнее к знакам судьбы

Порой советы астрологов помогают заметно облегчить жизнь и себе, и окружающим. Особенно, когда в жизни определенных знаков зодиака наступает черная полоса. В октябре 2021 года представителей трех звездных домов ждет непростой период, но исправить ситуацию можно, если прислушаться к рекомендациям, которые озвучил Павел Глоба в своем прогнозе. 

Овен

У представителей огненного знака могут возникнуть разногласия в семье. Для того, чтобы не допустить перерастания ссоры в крупный конфликт, Овнам нужно быть дипломатичнее и сдержаннее. Следите за словами и своим поведением, тогда поводов для скандалов не будет. Благо, здоровью представителей знака в октябре можно будет только позавидовать. 

Лев

Львов ждет очень напряженный октябрь. Представители знака будут почти постоянно испытывать стресс и напряжение. Поберегите себя и находите время на отдых, чтобы не было нервного срыва или эмоционального выгорания. Также постарайтесь избегать конфликтов с окружающими. 

Водолей

А вот представителям этого воздушного знака следует уделить внимание своему здоровью. Могут дать о себе знать проблемы с дыхательной системой. Также звезды советуют Водолеям повременить с глобальными переменами. Время для них еще не пришло. 

Что касается других знаков зодиака, то для них октябрь будет спокойным и размеренным. Также астролог рассказал, какие знаки зодиака в этот месяц смогут заметно улучшить свое финансовое состояние. 



Источник: Kleo ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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