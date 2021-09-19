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Порой советы астрологов помогают заметно облегчить жизнь и себе, и окружающим. Особенно, когда в жизни определенных знаков зодиака наступает черная полоса. В октябре 2021 года представителей трех звездных домов ждет непростой период, но исправить ситуацию можно, если прислушаться к рекомендациям, которые озвучил Павел Глоба в своем прогнозе.
Львов ждет очень напряженный октябрь. Представители знака будут почти постоянно испытывать стресс и напряжение. Поберегите себя и находите время на отдых, чтобы не было нервного срыва или эмоционального выгорания. Также постарайтесь избегать конфликтов с окружающими.
А вот представителям этого воздушного знака следует уделить внимание своему здоровью. Могут дать о себе знать проблемы с дыхательной системой. Также звезды советуют Водолеям повременить с глобальными переменами. Время для них еще не пришло.
Что касается других знаков зодиака, то для них октябрь будет спокойным и размеренным. Также астролог рассказал, какие знаки зодиака в этот месяц смогут заметно улучшить свое финансовое состояние.
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