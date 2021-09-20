В среду необходимо избавиться от ненужных вещей и людей в окружении

22 сентября наступит день осененного равноденствия. Этот период не зря называют днем силы, потому что именно сейчас можно и нужно загадывать желания и менять свою жизнь в лучшую сторону.

Так, за пару дней до начала осеннего равноденствия необходимо начать подготовку. Для этого, во-первых, наведите порядок дома. Возможно, у вас есть вещи, которыми уже давно не пользуетесь. Отдайте их кому-нибудь или выбросите. Очистите место для чего-то нового.

Также порядок нужно навести и на рабочем месте, в личном автомобиле и даже в мобильном телефоне. 22 сентября отлично подходит и для того, чтобы наконец поставить точку в отношениях с людьми, которых вы давно хотите вычеркнуть из своей жизни.

22 сентября также нужно обязательно провести день наедине с собой, чтобы привести в порядок свои мысли. Полезно будет также посещение церкви. В день силы можно загадывать желания. Нужно записать свои заветные мечты. Эксперты рекомендуют писать фразы в настоящем времени и представлять, как желаемое становится реальностью.

Еще один совет касается готовки. В среду нужно печь пироги. Использовать для этого необходимо круглые формы. Идеальной начинкой станут яблоки.

Что касается гороскопа, то Овнам, например, астрологи советуют направить свою энергию на улучшение своего финансового положения. Тельцам предстоит сделать важный выбор, который следует хорошо обдумать. Близнецам предстоит 22 сентября столкнуться с трудностями. Чтобы выйти сухим из воды, нужно сохранить терпение. С дня осеннего равноденствия в жизни Раков начнутся те перемены, которых они давно ждали.

Львам же предстоит убедиться, что они могут больше, чем предполагали изначально. Девам нужно быть смелее и не бояться говорить свою точку зрения. А вот Весам день силы подготовил приятные сюрпризы. Стрельцы же проведут этот день в спокойной атмосфере.

У Козерогов с 22 сентября начнется период трансформации. Помните, что перемены всегда происходят к лучшему. Водолеям в день осеннего равноденствия нужно быть аккуратнее и быть готовыми к ударам судьбы. Рыбы же могут почувствовать усталость и желание побыть наедине с собой.

Ранее "Утро.Ньюс" публиковало гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября.