Приметы на 21 сентября: что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы

Приметы на 21 сентября: что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы
Фото: Mohammad Javad Abjoushak / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Во вторник нежелательно надевать неудобную обувь

21 сентября православные отмечают большой светлый праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. В соответствии с преданием, Дева Мария появилась на свет в семье Анны и Иоакима.

Долгое время супруги были бездетными. Когда они совершенно отчаялись зачать ребенка, им явился архангел Гавриил. Он сообщил о том, что вскоре в семье произойдет пополнение.

Архистратиг также заявил, что на свет появится девочка, которая в будущем станет матерью Спасителя.

Традиции и обычаи на Рождество Пресвятой Богородицы

В этот день наши предки отмечали еще один праздник – праздник урожая. Было принято ходить друг в другу гости и устраивать посиделки за столом.

Крестьяне благодарили Богородицу за завершившийся урожайный год. Они обращались к Деве Марии, прося у нее удачи в следующем сезоне.

Считалось, что именно с этого дня наступала осень. Хозяйки пекли овсяный каравай, после чего шли к озеру или реке встречать это время года.

Что нельзя делать 21 сентября

Во вторник нежелательно надевать неудобную обувь. В соответствии с суевериями, ослушавшийся привлечет к себе неудачи.

21 сентября нельзя резать хлеб. Дело в том, что данный продукт символизирует тело Иисуса Христа. Поэтому выпечку лучше ломать руками.

В этот день нельзя жадничать и отказывать в помощи нуждающимся, в противном случае трудностей не избежать.

Приметы на 21 сентября

  • Стоит пасмурная и дождливая погода – к морозной зиме.
  • На траве видны капли росы – скоро придут заморозки.
  • По земле стелется туман – вся осень будет дождливой. 

Ранее "Утро.News" рассказало, что знакам зодиака нужно обязательно сделать 22 сентября, в день осененного равноденствия. 

Анастасия ГОРЮНОВА
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