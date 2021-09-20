Курс рубля
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
- Рублю предсказали девальвацию
- Россияне бросились скупать доллары из-за страха - эксперт
21 сентября православные отмечают большой светлый праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. В соответствии с преданием, Дева Мария появилась на свет в семье Анны и Иоакима.
Долгое время супруги были бездетными. Когда они совершенно отчаялись зачать ребенка, им явился архангел Гавриил. Он сообщил о том, что вскоре в семье произойдет пополнение.
Архистратиг также заявил, что на свет появится девочка, которая в будущем станет матерью Спасителя.
В этот день наши предки отмечали еще один праздник – праздник урожая. Было принято ходить друг в другу гости и устраивать посиделки за столом.
Крестьяне благодарили Богородицу за завершившийся урожайный год. Они обращались к Деве Марии, прося у нее удачи в следующем сезоне.
Считалось, что именно с этого дня наступала осень. Хозяйки пекли овсяный каравай, после чего шли к озеру или реке встречать это время года.
Во вторник нежелательно надевать неудобную обувь. В соответствии с суевериями, ослушавшийся привлечет к себе неудачи.
21 сентября нельзя резать хлеб. Дело в том, что данный продукт символизирует тело Иисуса Христа. Поэтому выпечку лучше ломать руками.
В этот день нельзя жадничать и отказывать в помощи нуждающимся, в противном случае трудностей не избежать.
Ранее "Утро.News" рассказало, что знакам зодиака нужно обязательно сделать 22 сентября, в день осененного равноденствия.
Закупочные цены на электроэнергию и газ в Европе бьют рекорды
Пользователи требуют от Парижа жестких и радикальных мер