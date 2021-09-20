Для которого приближающаяся пора не обернется ничем хорошим

Известно, что Луна оказывает определенное воздействие на животных, птиц и даже насекомых. По словам астрологов, земной спутник влияет на различных представителей зодиакального круга в тот или иной период времени.

В сентябре 2021 году жители Земли смогут наблюдать полнолуние. Этот период не пройдет незамеченным и повлияет на некоторые знаки зодиака – как положительным, так и не самым удачным образом.

Телец

Для них полнолуние точно можно считать счастливой порой – в это время тельцам гарантированы большие успехи как в построении своей профессиональной карьеры, так и в стремлении набрать массу или похудеть.

Близнецы

Не исключено, что вам суждено попасть в самый центр проблем, которые неукоснительно связаны с финансовыми затратами или определенного рода риском. Старайтесь не терять самообладание – вы рискуете рассориться как с семьей, так и коллегами.

Скорпионы

Кому-то Луна на этот раз точно не обещает ничего хорошего. Избегайте необдуманных решений и ищите с стороной очередного конфликта компромиссы. Занимайтесь собой, помните, что у вас есть масса интересных дел, а также возможностей для новых знакомств.

Лев

Не стоит выплескивать на весь окружающий мир внутреннюю агрессию. Ваша эмоциональность бьет через край, а потому чревата неприятными последствиями. Проявляйте осторожность в контактах с людьми. Помните, что на этот раз полнолуние может стать причиной апатии и упадка сил.

Весы

Энергия точно покинет вас во время полнолуния. Если трудно собраться с мыслями, попросите отгул – так вы избежите совершения серьезных ошибок на работе.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о ритуалах для обретения богатства в полнолуние.