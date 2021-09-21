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22 сентября астрологи рекомендуют сделать акцент на отношениях, деловых переговорах, контрактах, сделках. День хорош для общения. Также пришло время подвести итоги и подумать о том, как двигаться дальше.
Подтверждение, что Овны находятся на правильном пути, не заставит себя долго ждать. Для представителей знака 22.09 созданы благоприятные условия для реализации задуманных планов. Постарайтесь максимально использовать новые возможности, и все должно получиться хорошо.
22 сентября – тот день, когда вы можете отодвинуть свои планы на второй план и все равно добиться успеха. Если вы будете сохранять спокойствие и делать продуманные шаги, вы сможете достичь повышения на работе. Будьте готовы к неожиданностям, но сюрпризы будут приятными.
Близнецов ждет среда, в ходе которой они смогут докопаться до сути вещей. Но не будьте слишком привередливы и дотошны, читайте между строк, чтобы увидеть больше. Также вы будете состоянии выполнять все свои обязанности, поэтому ждите похвалы от начальства.
Среда – день, когда вы сможете достичь всего, на что нацелились ранее. Обращайте внимание на детали, потому что это будет ключом к вашему успеху. С вашим опытом и мастерством вы сможете наконец решить проблемы, которые тянутся уже некоторое время.
В этот день Весы получат ответы на волнующие их вопросы. 22.09 представители знака смогут расплатиться со старыми долгами и привести все свои дела в порядок. Как только вы это сделаете, вы сможете двигаться дальше и приступать к реализации других идей.
Многие вопросы, которые были у вас на уме в течение долгого времени, наконец-то прояснятся. От этого настроение повысится и Скорпионы будут впереди планеты всей. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы начать новый этап и попрощаться с прошлым.
Стрельцам нужно сегодня собраться с духом и не переусердствовать с желанием руководить всем и вся. Во второй половине дня вы почувствуете себя подавленным и напряженным, поэтому найдите время на отдых. Сейчас это ваша первоочередная задача.
Водолеям нужно остановиться и тщательно оценить происходящее вокруг. Вы поймете, что не располагаете всеми фактами не совсем понимаете, что происходит на самом деле. Если вы потратите время на то, чтобы все обдумать и сохранить хладнокровие, вы обязательно придете к правильным выводам. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу.
22 сентября уровень напряжения будет зашкаливать. Слишком многое происходит в вашей жизни, и события среды доведут вас до предела. Успокойтесь и постарайтесь поговорить о том, что у тебя на уме, с хорошими друзьями. Вам удастся не только почувствовать себя лучше, но и услышать хорошие советы.
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