Приметы на 22 сентября: что нельзя делать в день Акима и Анны

Приметы на 22 сентября: что нельзя делать в день Акима и Анны
Фото: Karl-Heinz Schein / http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com
В среду запрещено сквернословить

22 сентября православная церковь чтит память преподобных Иоакима и Анны – родителей Девы Марии. Этот день всегда празднуют после Рождества Пресвятой Богородицы, чтобы уважить тех, кто подарил жизнь матери Иисуса Христа. 

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ В ДЕНЬ Акима и Анны

В этот день было принято приглашать родственников и соседей в гости. Особенно это рекомендовалось сделать молодоженам, чтобы в их семье все было хорошо. Молодая жена должна накрыть роскошный стол, нам котором обязательно должны были быть круглые пироги. Считалось, что такой ритуал укрепит здоровье и мужа с женой, и их гостей. 

Женщины, которые не могли забеременеть, просили у Акима и Анны детей. Считалось, что 22 сентября все молитвы бездетных будут услышаны. Также было принято чествовать повитух. Их угощали кашами, пирогами и обязательно приглашали за стол.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 22 СЕНТЯБРЯ

  • Дома не должно быть мусора. Избавьтесь от ненужных вещей и наведите порядок. 
  • Запрещалось в этот день ссориться, ругаться. Особенно осторожно нужно быть с нецензурными словами, потому что у того, кто много сквернословит, может разболеться зуб. 
  • С осторожностью берите в руки острые предметы. Если уронить их или порезаться, то несчастья долго преследовать будут. 
  • Не стоит давать в долг. 
  • Девушкам нельзя спать на кровати, на которую попадает лунный свет, потому что так своей красоты и молодости лишиться можно. 
  • Если на 22 сентября у вас был запланирован переезд, то лучше перенесите его на другое время, иначе хлопот не избежать. 


ПРИМЕТЫ НА 22 СЕНТЯБРЯ

  • Много паутины на деревьях – к теплой осени. 
  • 22 сентября выпал первый снег – ждите плохого урожая следующей весной. 
  • Деревья в листве стоят – лето будет солнечным. 
  • С утра гололед на улице – завтра будет дождь. 

Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало, как нельзя вести себя с младенцем согласно приметам и суевериям. 

Юлия МИХАЙЛОВА
новости партнеров

Tagesspiegel: Россия начала газовую войну против Евросоюза?

Закупочные цены на электроэнергию и газ в Европе бьют рекорды

Россия резко ответила на заявление Турции о незаконности выборов в Крыму

Принадлежность полуострова – вопрос решенный

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей