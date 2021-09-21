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22 сентября православная церковь чтит память преподобных Иоакима и Анны – родителей Девы Марии. Этот день всегда празднуют после Рождества Пресвятой Богородицы, чтобы уважить тех, кто подарил жизнь матери Иисуса Христа.
В этот день было принято приглашать родственников и соседей в гости. Особенно это рекомендовалось сделать молодоженам, чтобы в их семье все было хорошо. Молодая жена должна накрыть роскошный стол, нам котором обязательно должны были быть круглые пироги. Считалось, что такой ритуал укрепит здоровье и мужа с женой, и их гостей.
Женщины, которые не могли забеременеть, просили у Акима и Анны детей. Считалось, что 22 сентября все молитвы бездетных будут услышаны. Также было принято чествовать повитух. Их угощали кашами, пирогами и обязательно приглашали за стол.
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