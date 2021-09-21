В среду запрещено сквернословить

22 сентября православная церковь чтит память преподобных Иоакима и Анны – родителей Девы Марии. Этот день всегда празднуют после Рождества Пресвятой Богородицы, чтобы уважить тех, кто подарил жизнь матери Иисуса Христа.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ В ДЕНЬ Акима и Анны

В этот день было принято приглашать родственников и соседей в гости. Особенно это рекомендовалось сделать молодоженам, чтобы в их семье все было хорошо. Молодая жена должна накрыть роскошный стол, нам котором обязательно должны были быть круглые пироги. Считалось, что такой ритуал укрепит здоровье и мужа с женой, и их гостей.

Женщины, которые не могли забеременеть, просили у Акима и Анны детей. Считалось, что 22 сентября все молитвы бездетных будут услышаны. Также было принято чествовать повитух. Их угощали кашами, пирогами и обязательно приглашали за стол.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 22 СЕНТЯБРЯ

Дома не должно быть мусора. Избавьтесь от ненужных вещей и наведите порядок.

Запрещалось в этот день ссориться, ругаться. Особенно осторожно нужно быть с нецензурными словами, потому что у того, кто много сквернословит, может разболеться зуб.

С осторожностью берите в руки острые предметы. Если уронить их или порезаться, то несчастья долго преследовать будут.

Не стоит давать в долг.

Девушкам нельзя спать на кровати, на которую попадает лунный свет, потому что так своей красоты и молодости лишиться можно.

Если на 22 сентября у вас был запланирован переезд, то лучше перенесите его на другое время, иначе хлопот не избежать.





ПРИМЕТЫ НА 22 СЕНТЯБРЯ

Много паутины на деревьях – к теплой осени.

22 сентября выпал первый снег – ждите плохого урожая следующей весной.

Деревья в листве стоят – лето будет солнечным.

С утра гололед на улице – завтра будет дождь.

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