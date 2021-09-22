Исполнятся самые заветные мечты: что нужно сделать в день осеннего равноденствия

Исполнятся самые заветные мечты: что нужно сделать в день осеннего равноденствия
Фото: Franz Walter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Существует несколько ритуалов, которые помогут привлечь счастье в вашу жизнь

22 сентября – день осеннего равноденствия. Наши предки считали, что в этот период могут исполниться даже самые заветные желания, если Вселенную правильно об этом попросить. 

К этому дню на Руси старались завершить все работы и начинали готовиться к приближающейся зиме. Также было принято подводить итоги и размышлять о своих поступках в прошлом. Если событий, за которые стыдно, нет, тогда остаток года пройдет в спокойной и размеренной атмосфере. В случае, если ваши действия или слова кого-то обидели, то 22 сентября – наиболее подходящий день, чтобы попросить прощения и оставить ссоры в прошлом. 

Особенное время – утро. Проснувшись, примите душ и проведите время наедине с собой. На время откажитесь от телефона и компьютера, подумайте о чем-то высоком, помечтайте. 

Что сделать для исполнения желаний 

В первом случае вам понадобится листок с ручкой и красный воздушный шарик. Запишите или нарисуйте свое желание, а после вложите записку внутрь шара и отпустите его в небо. 

Также можно купить кольцо. Перед тем, как его надевать, подумайте о самом сокровенном. Носить украшение нужно постоянно. Когда мечта станет реальностью, то аксессуар нужно снять и бросить в реку, поблагодарив высшие силы. 

Еще одна традиция связана с пирогами. В день осеннего равноденствия ими было принято угощать родных и близких. Желательно, чтобы начинка была сладкой. 

Если же хотите, чтобы здоровье было крепким, то съешьте четкое количество ягод рябины прямо с ветки. 

Ранее астрологи рассказали, что каждому знаку зодиака нужно обязательно сделать 22 сентября. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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