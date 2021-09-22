Четверг напомнит об ошибках прошлого

Представители некоторых знаков будут самостоятельно создавать себе проблемы. 23 сентября многие решат вспомнить о прошлом и погрузятся в воспоминания. Это может перевернуть ваш привычный мир с ног на голову, но это позволит представителям знаков зодиака найти ответы на многие вопросы.

Овен

Овнам 23.09 будет трудно справиться с возникающими проблемами, поэтому им нужно будет посвятить немало времени и усилий для их решений. Даже если вы будете находиться под давлением, у вас хватит сил выстоять и добиться успеха.

Телец

В четверг Тельцы столкнутся лицом к лицу с неприятными и трудными ситуациями. Возможно, вам придется довольно много бороться, чтобы выйти сухим из воды. Вам нужно дать себе время отдохнуть и расслабиться. Но звезды обещают, что скоро все изменится к лучшему.

Близнецы

Недавние события оказали на Близнецов чрезмерное давление, поэтому вы почувствуете себя уставшим. 23 сентября вам может показаться, что вы зашли в тупик, но это не так. Это тот день, когда вы, наконец, сможете все прояснить, пересмотреть свою ситуацию и придумать новую и более эффективную стратегию. Тем более, что близкие готовы протянуть вам руку помощи.

Рак

Четверг для Раков станет днем, который будет наполнен радостными сюрпризами и позитивными событиями. Все, над чем над чем работали, наконец-то начинает приносить плоды. В результате представители знака почувствуют, что находятся на высоте, и получат признание, которого заслуживают.

Лев

Все будет слишком туманно. Это касается и сознания Львов, и его окружения. Но ближе к вечеру этот туман рассеется. 23 сентября представители знака смогут ясно видеть свое будущее и примут важные решения. Это заметно упростит жизнь.

Дева

Вы сможете избавиться от давления, под которым находились в последние дни, и начать двигаться вперед к реализации всех своих целей. Но учтите уроки прошлого, чтобы никогда больше не оказаться в таком затруднительном положении. На работе 23.09 могут возникнуть споры. Если вы будете вести себя дипломатично, вам удастся избежать серьезных конфликтов.

Весы

Весам придется взять на себя ответственность за реализацию важного плана, так что будьте готовы. Составьте план, чтобы вы могли решать проблемы по мере их возникновения, оставляя время для своего обычного списка дел. Вечер 23 сентября отлично подходит для романтических встреч.

Скорпион

Окружающие 23.09.2021 будут вами очарованы. Энергия Скорпионов позволит им многого добиться и везде успевать. Это поможет вам выбраться из трудных ситуаций и решить проблему, которая мучила вас долгое время. Но звезды рекомендуют тщательно планировать каждое действие и не торопить события.

Стрелец

Стрельцы 23.09 будут не в лучшей форме. Не исключено, что у представителей знака с утра будет плохое настроение. Это напрямую повлияет на ваши планы, поэтому постарайтесь не слишком драматизировать. К концу дня влияние положительных тенденций повысится. Вам нужно вернуть себе веру в себя и оптимизм, иначе все, чего вы достигли до сих пор, будет напрасным.

Козерог

Возможно, вы испытываете сильное давление на работе, но в четверг крайне важно, чтобы вы нашли время и возможно помочь своим друзьям и близким. Они действительно нуждаются в поддержке Козерогов, поэтому сделайте все возможное, чтобы предложить им свою поддержку и помочь выйти из сложной ситуации.

Водолей

23 сентября Водолеев ждут неприятные события, которые станут для них шоком и перевернут планы. Но нет никакой необходимости расстраиваться из-за этого. Вам по силам справиться с поворотами судьбы и выйти из ситуации в статусе победителя.

Рыбы

В этот четверг удача на стороне Рыб. Готовьтесь, что все ваши желания будут исполняться. Это сделает вас счастливыми. Используйте любую возможность, которая вам представится, чтобы достигнуть новых высот. Это окажется очень полезным для вашего будущего.

Ранее Павел Глоба рассказал, каким трем знакам зодиака придется столкнуться с трудностями в октябре.

