Приметы на 23 сентября: что нельзя делать в день Петра и Павла Рябинников

Приметы на 23 сентября: что нельзя делать в день Петра и Павла Рябинников
Фото: Jurgen Muller/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
В четверг не стоит браться за новые дела

23 сентября православные чтят память епископов Петра и Павла, которые жили в девятом веке в византийском городе Никея. Они исповедовали христианство, за что впоследствии были убиты.

Традиции и обычаи в день Петра и Павла Рябинников

Наши предки в этот день отмечали именины рябины. Считалось, что данное растение может отпугнуть злых духов. Гроздья рябины развешивали на окнах, таким образом защищая жилище от негативной энергетики.

Ярко-красные ягоды использовали при лечении некоторых недугов – например, мигрени или зубной боли. Из них делали специальный напиток, который помогал снять воспаление.

Крестьяне высаживали около своего дома рябину. Они верили, что деревце будет отпугивать лешего, который может навредить домочадцам.

Что нельзя делать 23 сентября

В четверг нежелательно браться за что-то новое. Наши предки знали, что сначала нужно разобраться со старыми делами. Если нарушить запрет, то можно навлечь на себя сплошные неприятности.

23 сентября – не очень удачный день для принятия важных решений. Не стоит менять место жительства или увольняться с работы. Считается, что удача перестанет быть на стороне ослушавшихся.

Крестьяне считали, что в этот день ни в коем случае нельзя плакать. Того, кто проронит хоть одну слезинку, ждут невзгоды.

Приметы на 23 сентября

  • На ветках много рябиновых ягод – осень будет дождливой, а зима – морозной.
  • В этот день стоит прохладная погода – в ближайшее время потепление не ожидается.
  • Осеннее солнце греет сильнее, чем обычно – конец сентября выдастся дождливым. 

Ранее "Утро.News" рассказало, на кого из знаков зодиака повлияет сентябрьское полнолуние. 

Анастасия ГОРЮНОВА
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Раиса. Я пожилой человек , и и всю жизнь ДЕНЬ СВЯТЫХ ПЕТРА И ПАВЛА , отмечали 12 ИЮЛЯ. А если кто то хочет отмечать этот день 23 сентября, проверьте источники, и не фантазируйте !!!
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