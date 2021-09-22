Чтобы привлечь удачу: как провести день осеннего равноденствия

Чтобы привлечь удачу: как провести день осеннего равноденствия
Фото: pixabay.com
Необходимо пригласить в гости родных и друзей

В среду, 22 сентября, наступает день осеннего равноденствия. Этот праздник издавна считается наделенным магическими свойствами. Астролог Алена Никольская рассказала, что нужно делать в эту особенную дату, чтобы впоследствии жизнь изменилась в лучшую сторону.

По словам эксперта по звездам, проводить этот день в одиночестве ни в коем случае нельзя. Нужно пригласить к себе в дом гостей – родных и друзей.

Чтобы привлечь к себе удачу, необходимо накрыть на стол. При этом важно использовать такие продукты или бытовые изделия, которые символизируют осень. 22 сентября в доме должны встречаться предметы коричневого, желтого или оранжевого цветов.

Никольская посоветовала испечь тыквенный или морковный пирог. Гостей нужно угощать медом, виноградом, сезонными фруктами или овощами, а также хорошим вином, передает 5-tv.ru.

Даже если к вам пришли без приглашения, не спешите прогонять нежеланного гостя. В противном случае велик риск накликать на себя беду.

В день осеннего равноденствия желательно задуматься о своем будущем. Расставьте приоритеты и решите, какими способами вы будете добиваться поставленных перед собой целей.

Проанализируйте свои поступки, извлеките уроки из различных ситуаций. А вот браться за что-то новое точно не стоит. Лучше подождать пару дней – пока не наступит более благоприятный период.

Астролог напомнила, что необходимо поблагодарить Вселенную за ее сюрпризы и дарованный опыт.

Ранее "Утро.News" рассказало, как добиться исполнения заветных желаний в день осеннего равноденствия. 

Источник: 5-tv.ru ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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