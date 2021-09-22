Для людей приближающаяся пора окажется судьбоносной

Астролог Мурат Койун указал, что приближающийся 2022-й года окажется судьбоносным для некоторых представителей зодиакального круга. С самыми явными проблемами предстоит столкнуться во втором полугодии нового года. Затмения в знаке Скорпиона, а также колебания у знаков Овна и Рыб станут знамением того, что в сердцах у людей пробудится здоровый эгоизм – многие начнут задумываться о том, как себя порадовать.

Овен

Овнам следует знать, что главное значение в приближающемся году останется за карьерой. Если она пойдет в гору, то выпадет шанс обеспечить себя финансово и уже никогда не беспокоиться о деньгах. Стоит добиваться личных целей. Безусловно, перемены не всегда обещают комфорт и прозрачность, однако полны интересных и заманчивых перспектив. Подумайте о том, как извлечь из этого процесса выгоду.

Близнецы

Кто-то явно столкнется с трансформацией на личностном уровне. Перемены будут происходить с вами стремительно – вы увидите, как все меняется чуть ли не на глазах. Воспользуйтесь такой возможностью. Однако помните, что для принятия эффективных решений требуются не менее эффективные методы – проявляйте осторожность, будьте внимательны.

Рак

Крайне важная пора – время переоценки внутренней системы ценностей и жизни в целом. Расширяйте свой кругозор, старайтесь идти по правильному пути. Так вы сможете обеспечить себе несомненный профессиональный успех. Уделяйте внимание неожиданным встречам во время поездок.

Рыбы

Этим представителям зодиакального круга повезет просто невероятно – нет нужды в долгом и мучительном выборе. Возможности есть практические везде, стоит только поднять голову. Для принятия решений требуется лишь действие. Боритесь с собственной апатией, и все получится.

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