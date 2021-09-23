Приметы на 24 сентября: что нельзя делать в Федорин день

Приметы на 24 сентября: что нельзя делать в Федорин день
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press / www.globallookpress.com
В пятницу нежелательно мыть голову

24 сентября православные вспоминают Феодору Александрийскую. Жизненная история святой была полна трудностей и невзгод, однако она все равно не сбилась с пути.

Феодора жила в городе Александрия. Как-то раз она попала под влияние колдуньи и согрешила, изменив своему мужу. На следующий день Феодора поняла, что совершила ужасный поступок.

Александрийская знала, какая вина на ней лежит перед Господом. Чтобы искупить свой грех, Феодора коротко постриглась, облачилась в мужскую одежду и ушла в монастырь.

Там под видом монаха она совершала добрые дела. В свободное время святая молилась Богу. За совершенные подвиги и бескорыстные помыслы Феодора была прощена.

Традиции и обычаи в Федорин день

Хоть святую звали Феодора, в народе ее величали Федорой. Отсюда и название – Федорин день. 

Считалось, что с этого дня начинается период дождей. Крестьяне знали, что скоро наступят холода, поэтому начинали утеплять свои дома и делать заготовки на зиму.

Феодору Александрийскую считали покровительницей озимых. Поэтому в этот день было принято отправляться в поле и проверять осенние всходы.

24 сентября наши предки устраивали так называемые капустные вечеринки. Их суть заключалась в том, что гости, пришедшие в дом, помогали хозяйке готовить блюда из капусты.

Что нельзя делать 24 сентября

В этот день нежелательно мыть голову, иначе удача выскользнет из рук.

Не стоит в пятницу красить губы. В соответствии с суеверием, та представительница прекрасного пола, которая нарушит запрет, столкнется с недугом.

Лучше отказаться от крупных покупок. Приобретенные вещи вряд ли сослужат хорошую службу.

Приметы на 24 сентября

  • На улице летают пчелы – зима еще не скоро наступит.
  • Разбилась посуда – к конфликтам в семье.
  • Над головой пролетели аисты – ждите неприятностей. Причем сколько птиц, столько и проблем. 

Ранее астролог Мурат Койун рассказал, каким окажется 2022-й год для некоторых знаков зодиака. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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