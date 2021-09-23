Курс рубля
- Что сегодня угрожает рублю: ситуацию раскрыл эксперт
- Новый рекорд: курс евро опустился до значений прошлогоднего августа
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
24 сентября православные вспоминают Феодору Александрийскую. Жизненная история святой была полна трудностей и невзгод, однако она все равно не сбилась с пути.
Феодора жила в городе Александрия. Как-то раз она попала под влияние колдуньи и согрешила, изменив своему мужу. На следующий день Феодора поняла, что совершила ужасный поступок.
Александрийская знала, какая вина на ней лежит перед Господом. Чтобы искупить свой грех, Феодора коротко постриглась, облачилась в мужскую одежду и ушла в монастырь.
Там под видом монаха она совершала добрые дела. В свободное время святая молилась Богу. За совершенные подвиги и бескорыстные помыслы Феодора была прощена.
Хоть святую звали Феодора, в народе ее величали Федорой. Отсюда и название – Федорин день.
Считалось, что с этого дня начинается период дождей. Крестьяне знали, что скоро наступят холода, поэтому начинали утеплять свои дома и делать заготовки на зиму.
Феодору Александрийскую считали покровительницей озимых. Поэтому в этот день было принято отправляться в поле и проверять осенние всходы.
24 сентября наши предки устраивали так называемые капустные вечеринки. Их суть заключалась в том, что гости, пришедшие в дом, помогали хозяйке готовить блюда из капусты.
В этот день нежелательно мыть голову, иначе удача выскользнет из рук.
Не стоит в пятницу красить губы. В соответствии с суеверием, та представительница прекрасного пола, которая нарушит запрет, столкнется с недугом.
Лучше отказаться от крупных покупок. Приобретенные вещи вряд ли сослужат хорошую службу.
Ранее астролог Мурат Койун рассказал, каким окажется 2022-й год для некоторых знаков зодиака.
Расклад сил в Сирии не устраивает Анкару
Брюссель не желает учитывать все риски поспешных решений