Курс рубля
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Октябрь станет непростым в этом году. Однако некоторые представители зодиакального круга во второй месяц осени будут чаще радоваться, чем грустить. Чтобы не прозевать свое счастье, астрологи рекомендуют обращать внимание на знаки вселенной.
Октябрь окажется насыщенным в жизни Овнов. В первой половине месяца вы будете излучать энергию, а заряд бодрости позволит добиться немалых высот на работе. Во второй половине удастся решить возникшую летом проблему в личной жизни.
Фортуна наконец улыбнулась Ракам. Не бойтесь даже самых смелых начинаний, сейчас у вас есть все шансы изменить жизнь в позитивном ключе. Заручитесь поддержкой близких, и все получится.
Несмотря на пессимистическое настроение, возобладавшее в жизни Львов в сентябре, октябрь будет полон радостных событий. Главное – у вас есть все шансы осуществить давнюю мечту.
Звезды приготовили вам нечто особенное. Черная полоса вашей жизни наконец сменится светлой. У Дев будет возможность встретить вторую половинку.
Ваши страхи окажутся безосновательными. В октябре давние планы Водолеев о новой жизни начнут постепенно реализовываться. Поможет вам в этом новый источник дохода.
Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало, какие знаки зодиака разбогатеют в октябре.
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