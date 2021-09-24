В субботу не стоит менять свою внешность

25 сентября православные вспоминают святого Автонома. Он был епископом в итальянском городе Пренесте (ныне – Палестрина).

Святой обратил в христианство многих язычников. Он проводил богослужения и способствовал строительству церквей.

Однажды в храм, где Автоном совершал Божественную литургию, ворвались язычники. Толпа расправилась над епископом в отместку за то, что он ранее приказал разрушить их идолов.

Традиции и обычаи в Артамонов день

В народе Автонома называли Артамоном. Отсюда и название – Артамонов день.

Многие традиции 25 сентября были связаны со змеями. Наши предки считали, что святой зазывает пресмыкающихся в леса и закрывает их в норах.

Многие боялись идти в лес, поскольку был велик риск встретиться со змеей. Чтобы избежать бед, крестьяне просили Артамона защитить их от укуса этих животных.

Хозяйки активно собирали рябину. Они делали угощения на основе меда и данных ягод, а также изготавливали специальный напиток, способный снять воспаление.

Что нельзя делать 25 сентября

В этот день ни в коем случае нельзя жестоко обращаться со змеями. Ослушавшийся столкнется с проблемами и неудачами.

25 сентября нежелательно менять свою внешность – будь то обычная стрижка или покраска. Считалось, что тот, кто обрезает свои волосы, сокращает себе жизнь.

Наши предки считали, что на Артамона нельзя срубать рябину, в противном случае настанут голодные времена.

Приметы на 25 сентября

День выдался дождливым – зима будет затяжной.

В небе слышатся раскаты грома – осень будет теплой.

На деревьях уже опали все листья – зима придет раньше положенного срока.

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