На эффективность сбрасывания лишнего веса влияет не только генетика

Астрологи считают, что отнесение к тому или иному знаку зодиака может рассказать о человеке многое – начиная от личной жизни и заканчивая карьерными перспективами. Но мало кто догадывается о том, что расположение звезд способно определить и склонность к полноте. О тех, кому сложнее всего похудеть – читайте в нашем материале.

Рыбы

Про представителей данного знака зодиака нельзя сказать, что они легки на подъем. Наоборот, Рыбам крайне непросто дать старт переменам. Некоторые из них будут до последнего искать оправдания, лишь бы не идти в тренажерный зал.

Близнецы

Близнецы – достаточно противоречивый знак зодиака. Рожденные под этим созвездием люди прекрасно осознают, что процесс создания фигуры мечты требует много сил и времени. При этом они часто переносят занятия спортом на другой день, отдавая предпочтение другим видам деятельности.

Раки

Раки многое принимают близко к сердцу. Их могут выбить из колеи как трудности на работе, так и неудачи в личной жизни. Им достаточно сложно противостоять стрессу. Периодически они заедают проблемы вредной пищей, таким образом жалея себя.

Львы

Львов можно назвать настоящими гурманами. Обычная еда – это не то, что они предпочитают. Поэтому когда перед ними окажется тарелка с чем-то визуально красивым и вдобавок вкусным, Львы с радостью забудут о своей диете.

Козероги

Козероги часто оказываются заложниками собственных привычек. Например, если они в течение долгого времени проводили вечер на диване или после работы забегали в ресторан фасфуда, то попрощаться с этими "ритуалами" им очень сложно.

Ранее астрологи рассказали, каким знакам зодиака повезет в октябре.