Гороскоп на 26 сентября 2021 года

Гороскоп на 26 сентября 2021 года
Фото: pixabay.com
Звезды подскажут, как добиться успеха в делах

Первая половина дня обещает быть напряженной. Не исключены конфликты с родными и друзьями – причем на пустом месте. Ближе к вечеру влияние позитивных тенденций усилится, и многие смогут спокойно взяться за дела.

Овен

У Овнов появится шанс показать себя с лучшей стороны. Не бойтесь делиться своими необычными идеями – окружающие обязательно оценят вашу креативность. Однако не стоит растрачивать свою энергию на бесполезные занятия.

Телец

Тельцам в этот день важно внимательно следить за своей речью. Не давайте громких обещаний – вполне возможно, что вы не сможете оправдать надежды. Перед тем, как принять важное решение, обязательно взвесьте все "за" и "против".

Близнецы

26 сентября Близнецам не стоит взваливать на себя слишком много обязанностей. Велик риск перегореть и впоследствии сойти с намеченного пути. Постарайтесь правильно расставить приоритеты, и тогда удача будет на вашей стороне.  

Рак

День идеально подходит для налаживания контактов с окружающими. Раки смогут поставить точку в конфликтных ситуациях и прийти к компромиссу. Астрологи советуют вам серьезно относиться к словам близких – вполне возможно, кому-то из них требуется ваша помощь.

Лев

В воскресенье у Львов появится шанс заняться благоустройством своего жилища. Вы точно останетесь довольны результатом. Уделите время родным – работа никуда от вас не денется, а вот близкие могут затаить обиду.

Дева

Не исключено, что 26 сентября Девы будут переживать из-за мелочей. Постарайтесь взглянуть на ситуацию под другим углом и найти позитивные моменты даже в самой, казалось бы, неприятной ситуации. 

Весы

В этот день Весы окажутся в непростом положении. Вам придется разбираться с несколькими трудностями сразу. Звезды советуют вам не отчаиваться, ведь в скором времени напряжение спадет. Вечером вы сможете как следует расслабиться.

Скорпион

День готовит Скорпионам большое количество сюрпризов и необычных стечений обстоятельств. Обязательно разберитесь в ситуации перед тем, как давать какие-то комментарии. Необдуманные действия могут навлечь на вас неприятности.

Стрелец

Стрельцов ждет не очень удачный день. Вы можете столкнуться с недопониманием в семьи или в отношениях со своей второй половинкой. Не стоит демонстрировать упрямство – это ни к чему хорошему не приведет.

Козерог

26.09.21 Козероги почувствуют себя энергетически истощенными. В таком состоянии вы точно не сможете добиться больших успехов. Поэтому вам стоит уделить время отдыху – проведите время в компании близких или займитесь любимым хобби.

Водолей

Этот день предназначен для отдыха. Времяпрепровождение с любимым человеком подарит Водолеям позитивные эмоции и вдохновение. Не исключено, что одинокие представители этого знака зодиака смогут найти свою любовь.

Рыбы

Рыб ждет напряженный день. Не навязывайте никому свою точку зрения, иначе ваш авторитет упадет в глазах окружающих. Новые дела лучше отложить на другой, более удачный, период. После обеда побалуйте себя чем-то приятным. 

Ранее "Утро.News" рассказало, кому из знаков зодиака сложнее всего похудеть

Анастасия ГОРЮНОВА
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