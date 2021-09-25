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Некоторые считают, что женской дружбы не существует. Однако даже астрологи отмечают, что это неправда. Они уверены – у каждого знака зодиака есть близкие связи с представительницами других звездных домов.
Овны являются достаточно прямолинейными людьми. Зато с ними никогда не заскучаешь. Они прекрасно чувствуют себя в компании Львов, Стрельцов, Близнецов и Водолеев.
Представительницы прекрасного пола, рожденные под этим созвездием, считаются душой компании. Чаще всего они заводят дружеские отношения с Козерогами, Раками, Рыбами и Девами.
Близнецы всегда найдут способ, как поддержать подругу. Наиболее крепкая дружба у них возникает с Водолеями, Овнами, Весами и Львами.
Преданность и умение сопереживать – сильные стороны Раков. Лучше всего они ладят с теми, кто родился под знаками Рыб, Дев, Скорпионов или Тельцов.
Женщину-Льва можно назвать человеком слова. Она сделает все возможное, чтобы выполнить свое обещание. Лучшими подругами этого знака зодиака как правило становятся Стрельцы, Близнецы, Овны и Весы.
У Дев ярко выражена интуиция. Им наиболее комфортно в обществе Тельцов, Козерогов, Скорпионов и Раков.
Весы могут легко найти общий язык с окружающими. Но близко к себе они подпускают лишь Близнецов, Стрельцов, Львов и Водолеев.
Скорпионы не способны на предательство по отношению к своим приятельницам. Они могут подружиться с такими знаками зодиака, как Рыбы, Раки, Девы и Козероги.
С близкими людьми Стрельцы очень искренние и открытые. Лучше всего они ладят с Овнами, Весами, Водолеями и Львами.
Козероги умеют по-настоящему ценить дружбу. Они могут близко подпустить к себе Тельцов, Скорпионов, Дев, а также Рыб.
Водолеев называют душой компании. Чаще всего они заводят дружбу с Овнами, Весами, Близнецами и Стрельцами.
Рыбы готовы прийти на помощь подруге в любой момент. Ключ от своего сердца они могут вручить Ракам, Скорпионам, Тельцам и Козерогам, передает "Пятый канал".
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