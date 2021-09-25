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Православные чтут 26 сентября преподобного Корнилия Сотника, в честь которого этот день и получил свое название. Овощем дня на Руси считалась редька – из нее обязательно делали какое-нибудь блюдо.
1. В этот день обязательно нужно собрать весь оставшийся урожай с грядок. Если этого не сделать, то можно навлечь беду.
2. Также в этот день работали в саду – уход за цветами считался на удачу.
3. Хорошо планировать изменения в жизни – все планы сбудутся.
4. На Руси делали из редьки сок, считая этот овощ натуральным антибиотиком.
1. Не рекомендуется в эту дату ругаться, говорить гадости и зло думать.
2. Стоит воздержаться от переедания.
3. В этот день нельзя делать что-то важное без поддержки.
4. Что-то покупать крупное также лучше в другой день.
5. Свадьбу 26 сентября опасно играть – брак будет несчастным.
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