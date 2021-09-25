Приметы на 26 сентября: что нельзя делать в Корнилов день

Приметы на 26 сентября: что нельзя делать в Корнилов день
Фото: Creativ Studio Heinemann/ imageBROKER.com/globallookpress.com
В эту дату собирали последний урожай, не оставляя ничего на огороде

Православные чтут 26 сентября преподобного Корнилия Сотника, в честь которого этот день и получил свое название. Овощем дня на Руси считалась редька – из нее обязательно делали какое-нибудь блюдо. 

Что можно делать 26 сентября

1. В этот день обязательно нужно собрать весь оставшийся урожай с грядок. Если этого не сделать, то можно навлечь беду.

2. Также в этот день работали в саду – уход за цветами считался на удачу. 

3. Хорошо планировать изменения в жизни – все планы сбудутся. 

4. На Руси делали из редьки сок, считая этот овощ натуральным антибиотиком.

Что нельзя делать 26 сентября 

1. Не рекомендуется в эту дату ругаться, говорить гадости и зло думать.

2. Стоит воздержаться от переедания.

3. В этот день нельзя делать что-то важное без поддержки. 

4. Что-то покупать крупное также лучше в другой день.

5. Свадьбу 26 сентября опасно играть – брак будет несчастным. 

Приметы в Корнилов день

  • Увидеть птиц в этот день к неприятностям.
  • Грачи улетели – скоро наступит зима.
  • Съесть редьку – к крепкому здоровью. 
  • Хороший урожай репы к благополучию в семье. 
  • Куры начали линять – зимой не будет холодов.

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Полина ИВАНОВА

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