Уран готовит многим революционные события в судьбе

25 сентября Луна соединилась на небе с Ураном, который сейчас находится в знаке Тельца. Такая комбинация серьезно повлияет на жизнь некоторых зодиаков.

Перемены, которые повлияют на судьбу, ждут самих Тельцов, а также Водолеев, Скорпионов и Львов. Влияние Урана на жизнь представителей этих созвездий будет сильно вплоть до 2027 года. Однако Водолеям и Козерогам планета приготовила наибольшие изменения в ближайшие два года, ведь Уран управляет этими знаками. Кроме того, на ситуацию будет иметь воздействие и тот факт, что началась Эра Водолея.

Об этом "Пятому каналу" поведала астролог Алена Никольская.

Чтобы изменения произошли легко и просто, нужно быть гибкими, уметь адаптироваться в новых ситуациях. Жесткость и торможение ни к чему хорошему не приведут. Главное – обращать внимание на ситуации, которые устаревают или уходят из-под контроля. Тогда Уран привнесет в жизнь легкость, независимость, свободу и больше интересных идей.

Влияние Урана можно ощутить и в финансовой сфере, в семье и области высоких технологий.