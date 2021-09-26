Гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября

Гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября
Фото: pixabay.com
Подробный астрологический прогноз для всех знаков зодиака

27 сентября начнется период ретроградного Меркурия. Чего ждать всем знакам зодиака – в нашем гороскопе.

Овен

Вам в этот непростой период желательно заручиться поддержкой друзей и коллег. Звезды говорят, что с проблемами в одиночку не справиться. А вообще лучше не затевать ничего грандиозного и провести эту неделю как можно спокойнее.

Телец

Вероятно, вы вспомните о своем старом увлечении – и это принесет плоды. Вполне возможно, что с помощью хобби вы начнете зарабатывать больше, чем на основной работе. И может статься, что полностью переключитесь на любимое занятие.

Близнецы

У Близнецов, напротив, творческий кризис, предупреждают звезды. Не стоит вымучивать из себя новые идеи. Возьмите перерыв, разберитесь с другими делами, которые давно требуют вашего внимания.

Рак

Ракам выпадет последний шанс закончить все дела, которые этого требуют. Ибо с началом ретроградного Меркурия сделать это будет крайне затруднительно. Грядущую неделю стоит провести в спокойствии, постараться восстановить душевное равновесие и гармонию с собой.

Лев

Львам тоже стоит задуматься о последней перед ретроградным Меркурием возможности плодотворно поработать и поднажать в этом плане в начале недели. На выходных можно расслабиться и наградить себя походом в кино, прогулкой на природе, неспешными встречами с друзьями и родными.

Дева

На вас на этой неделе обрушится лавина дел – как новых, так и тех, которые отложили в долгий ящик. Соберитесь с силами и постарайтесь разгрести накопившееся по максимуму. В субботу-воскресенье можно будет выдохнуть. Не исключено, что вы получите приятное известие.

Весы

Звезды советуют на этой неделе больше прислушиваться к себе и ставить собственные интересы выше интересов партнера. С деньгами стоит быть аккуратнее – не исключены потери, предупреждают звезды. Поэтому постарайтесь не совершать необдуманных сделок и спонтанных покупок.

Скорпион

В представителях этого знака зодиака на этой неделе проснется неукротимый дух авантюризма. Вам захочется всего и сразу. Постарайтесь не прокутить все сбережения и держаться в рамках разумного, советуют звезды.

Стрелец

Стрельцам следует быть внимательнее в плане трат и любых денежных операций. Также стоит дважды подумать, прежде чем заключать сделки. Легкомысленность может дорого вам обойтись в этот сложный период.

Козерог

У Козерогов – тишь да гладь. Всю неделю вам предстоит рабочая рутина – никаких неприятных сюрпризов звезды не предвещают. Главное – составить план действий и придерживаться его. На выходных вас ждет приятный сюрприз.

Водолей

Водолеям предстоит напряженная рабочая неделя. Предстоит переделать ворох дел. Но ваши усилия не пройдут незамеченными – начальство оценит. Не исключено, что вам дадут премию или даже повысят, говорят звезды.

Рыбы

У вас неделя будет окутана романтическим флером. Любовь поглотит все ваши мысли, вы будете пребывать в полной гармонии с партнером и наслаждаться отношениями.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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