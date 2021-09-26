Звезды расскажут, каким окажется начало грядущей недели

Приближается начало рабочих будней. Первые дни будет тяжело включиться в рабочий ритм из-за конфликтов и острых ситуаций с близкими. Однако к вечернему времени можно собраться с мыслями, настроиться и решить все проблемы, чтобы набраться сил на выходные и со спокойствием сделать необходимые дела.

Овен

Внутренняя энергетика на высоте, а потому стоит ее контролировать, чтобы не навредить себе. Проявляйте аккуратность в вождении и обращении с огнем во избежание травм и ожогов – особенно при общении с женским полом.

Телец

Неплохой день для того, чтобы после рабочего дня устроить романтическое свидание или даже признаться в любви. Уделите время семье – ответ будет более чем взаимным.

Близнецы

Не стоит идти навстречу внутренним комлексам и переживаниям. В вас есть все заложенное для успеха. Стоит просто распланировать с умом свой рабочий день и не поддаваться панике.

Рак

Конструктивность и оригинальность – вот залог вашего успеха. Это поможет вам молниеносно принимать решения. Помогите близким с советом – кто, если не вы, поможет друзьям?

Лев

Хорошая пора для самореализации и нужных знакомств. Ваши связи уже достаточны для успеха, однако главным ключом к богатству остается информация.

Дева

Период интенсивного и плотного общения для получения оперативной информации. Просто отделяйте качественное от подделки. Люди привыкли врать, и об этом стоит помнить.

Весы

Благоприятный день для удачных предложений и новых знакомств. Не увлекайтесь спиртным и некачественными продуктами. Не теряйте времени – оно небезгранично.

Скорпион

Удачное начало рабочей недели не только для деловых знакомств, но и дружеских. Воспользуйтесь этим. Сохраняйте свойственную себе энергию, дружелюбие и обоняние.

Стрелец

Поддержку на этот раз стоит ждать от старшего поколения. Деды и отцы обладают достаточно серьезным житейским опытом, чтобы дать дельный совет. Стоит навести порядок в голове – избавьтесь от лишнего ветра.

Козерог

Лучшее время для того, чтобы размяться вечером. Отправьтесь на пробежку – что, как не движение, продлевает вам жизнь? Удачный во всех проявлениях день.

Водолей

Неплохая пора для деловых переговоров и решения бюрократических неурядиц. Договориться можно с любым – проявляйте гибкость и нарабатываете социальные навыки. В них кроется ваш дальнейший успех.

Рыбы

Прогуляйтесь с утра на свежем воздухе, чтобы принять правильное и четкое решение. День предстоит сложный, а потому нужно как следует собраться с мыслями.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, каким знакам зодиака будут сложнее всего сбросить вес.