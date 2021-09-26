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На Руси 27 сентября было принято отмечать народно-христианский праздник Воздвижение Креста Господня. Также его было принято называть Вздвиженьев день. Люди совершали крестные походы и поклонялись Кресту Господню. Праздник принадлежит числу великих двунадесятых.
Считалось, что в этот день нужно было страдать. Поэтому православные придерживались поста.
В этот праздник было принято обходить селения с крестным ходом, чтобы защитить их от каких-либо невзгод.
Господа обязательно просили о хорошем урожае и здоровье для больных. Считалось, что в этот день крест обладает животворящей силой и может даже полумертвого оживить.
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