Считалось, что во время праздника православный крест обладает особой чудодейственной силой

На Руси 27 сентября было принято отмечать народно-христианский праздник Воздвижение Креста Господня. Также его было принято называть Вздвиженьев день. Люди совершали крестные походы и поклонялись Кресту Господню. Праздник принадлежит числу великих двунадесятых.

Приметы на 27 сентярбя

На Воздвиженье осень к зиме движется.

Если во время восхода Луна краснеет, то жди ясной и сухой погоды.

Ветер дует с севера весь день – следующее лето окажется теплым.

Журавли медленно и высоко летят по небу, то жди теплой осенней погоды.

Несколько дней дует ветер с запада – хорошей погоды не жди.

Традиции и обычаи на Водвиженье 27 сентября

Считалось, что в этот день нужно было страдать. Поэтому православные придерживались поста.

В этот праздник было принято обходить селения с крестным ходом, чтобы защитить их от каких-либо невзгод.

Господа обязательно просили о хорошем урожае и здоровье для больных. Считалось, что в этот день крест обладает животворящей силой и может даже полумертвого оживить.

Что нельзя делать 27 сентября