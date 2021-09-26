Приметы на 27 сентября: что нельзя делать в день Воздвижения Креста Господня

Приметы на 27 сентября: что нельзя делать в день Воздвижения Креста Господня
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Считалось, что во время праздника православный крест обладает особой чудодейственной силой

На Руси 27 сентября было принято отмечать народно-христианский праздник Воздвижение Креста Господня. Также его было принято называть Вздвиженьев день. Люди совершали крестные походы и поклонялись Кресту Господню. Праздник принадлежит числу великих двунадесятых. 

Приметы на 27 сентярбя

  • На Воздвиженье осень к зиме движется.
  • Если во время восхода Луна краснеет, то жди ясной и сухой погоды. 
  • Ветер дует с севера весь день – следующее лето окажется теплым.
  • Журавли медленно и высоко летят по небу, то жди теплой осенней погоды. 
  • Несколько дней дует ветер с запада – хорошей погоды не жди.

Традиции и обычаи на Водвиженье 27 сентября

Считалось, что в этот день нужно было страдать. Поэтому православные придерживались поста. 

В этот праздник было принято обходить селения с крестным ходом, чтобы защитить их от каких-либо невзгод. 

Господа обязательно просили о хорошем урожае и здоровье для больных. Считалось, что в этот день крест обладает животворящей силой и может даже полумертвого оживить.

Что нельзя делать 27 сентября

  • Верющие в это время придерживаются строгого поста, поэтому нельзя есть мясо, молоко и другие продукты животного происхождения.
  • Считалось, что начатые в этот день дела обязательно закончаться провалом, поэтому реализацию новых задумок отклыдвали на более подходящий период.
  • Запрещалось отдалживать деньги, иначе понесешь убытки.
  • Крестьяне избегали любых походов в лес, поскольку опасались разбушевавшейся в этот день нечистой силы.
Роман ИГНАТОВ
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