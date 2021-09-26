Астролог предрекла четырем знакам зодиака неожиданное богатство в октябре

Астролог предрекла четырем знакам зодиака неожиданное богатство в октябре
Фото: pixabay.com
Некоторым придется приложить чуточку усилий, чтобы не спугнуть удачу

Финансовая удача может прийти сразу к четырем представителям астрологического круга. Это может быть неожиданное повышение зарплаты или новое назначение в должности, подарок, либо заработает инвестиционный проект. Помимо денежного притока, звезды будут наделять удачей эти знаки зодиака.

Овен

 Еще в начале месяца финансовые дела у Овнов пойдут на лад. Однако, чтобы не спугнуть удачу, закатывать пышные пиры и тратить много денег на ненужные дела не стоит. Пострайтесь сохранить усердие в решении деловых задач – тогда получится сохранить приток денежных средств на более долгий период.

Весы

Октябрь для Весов будет успешным. Многие вещи будут получаться, а звезды станут периодически подбрасывать различные подарки судьбы. Не исключено, что представителям этого знака вернут старый долг или сделают крупный подарок.

Девы

Заработок Дев в этом месяце будет косвенным отражением новых предложений – это может быть новая работа, партнерство и начатое дело. Однако моментально денег ждать не стоит, они будут приходить в течение октября постепенно.

Стрелец

Стрельцам следует положиться на свое творческое чутье и предприимчивость – именно эти качества помогут вам заработать дополнительные финансовые средства. Представителям этого знака нужно сохранять активность в делах, действовать смело, в противном притока денег не будет.

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

В Германии предупредили о новой опасности для "Северного потока - 2"

Запуск газопровода может не состояться

Эрдоган может предать Путина после саммита в Сочи - СМИ

Турция неоднократно демонстрировала ненадежное поведение в отношении России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей