Некоторым придется приложить чуточку усилий, чтобы не спугнуть удачу

Финансовая удача может прийти сразу к четырем представителям астрологического круга. Это может быть неожиданное повышение зарплаты или новое назначение в должности, подарок, либо заработает инвестиционный проект. Помимо денежного притока, звезды будут наделять удачей эти знаки зодиака.

Овен

Еще в начале месяца финансовые дела у Овнов пойдут на лад. Однако, чтобы не спугнуть удачу, закатывать пышные пиры и тратить много денег на ненужные дела не стоит. Пострайтесь сохранить усердие в решении деловых задач – тогда получится сохранить приток денежных средств на более долгий период.

Весы

Октябрь для Весов будет успешным. Многие вещи будут получаться, а звезды станут периодически подбрасывать различные подарки судьбы. Не исключено, что представителям этого знака вернут старый долг или сделают крупный подарок.

Девы

Заработок Дев в этом месяце будет косвенным отражением новых предложений – это может быть новая работа, партнерство и начатое дело. Однако моментально денег ждать не стоит, они будут приходить в течение октября постепенно.

Стрелец

Стрельцам следует положиться на свое творческое чутье и предприимчивость – именно эти качества помогут вам заработать дополнительные финансовые средства. Представителям этого знака нужно сохранять активность в делах, действовать смело, в противном притока денег не будет.