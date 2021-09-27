Звезды подскажут, как добиться поставленных целей во вторник

Чтобы добиться успехов в делах, важно проявить настойчивость и целеустремленность. Данные качества потребуются в решении даже самых на первый взгляд обычных вопросов. Астрологи советуют контролировать свои эмоции, иначе не избежать ссор.

Овен

28 сентября Овнам желательно избегать ситуаций, которые подразумевают под собой какой-то риск. Вы можете получить травму или подорвать свое здоровье. Не забывайте об отдыхе – отличным вариантом станет времяпровождение в кругу близких или друзей.

Телец

Во вторник Тельцам можно смело вкладываться в различные проекты. Звезды заверяют, что вы окажетесь в плюсе. Не исключено, что вы положите начало собственному делу. А вот тратить свою энергию на бесполезные занятия не стоит.

Близнецы

Близнецов ждет благоприятный день. Никаких непредвиденных обстоятельств не ожидается, поэтому вы наконец-то сможете расслабиться. Возьмитесь за решение задач, которые ранее загоняли вас в тупик.

Рак

В этот день Раки смогут проявить себя. Речь здесь идет как о творчестве, так и о других видах деятельности. Не бойтесь браться за что-то новое – удача будет на вашей стороне. Старые проблемы потихоньку начнут испаряться.

Лев

Первая половина дня идеально подходит для того, чтобы отправиться за покупками. Львы смогут приобрести что-то полезное и качественное. После обеда возможны незапланированные расходы. Будьте внимательны, иначе окажетесь без денег.

Дева

28 сентября Девам придется хорошо постараться, чтобы достичь хоть каких-то успехов. Однако не бойтесь вкладывать больше, чем получаете. Рано или поздно все ваши старания окупятся. Старайтесь искать во всем позитивные моменты.

Весы

Весам нужно быть особенно внимательными на работе. Велик риск допустить серьезную ошибку и попасть под горячую руку начальника. Постарайтесь спокойно реагировать на критику – родные или коллеги не желают вам зла.

Скорпион

Звезды предупреждают – Скорпионы могут получить очень выгодное предложение по работе. Прежде чем согласиться или отказаться, взвесьте все "за" и "против". Не исключено, что вам подвернулась возможность изменить свою жизнь в лучшую сторону.

Стрелец

Стрельцам нельзя перенапрягаться. Это может привести к обострению проблем со здоровьем. Найдите золотую середину и не забывайте чередовать работу с отдыхом. Избегайте контактов с неприятными людьми.

Козерог

Во вторник Козерогам скорее всего придется на ходу менять планы. Чтобы достичь поставленных целей, вам необходимо подстроиться под обстоятельства. Вечером некоторых представителей этого знака зодиака ждет романтический сюрприз.

Водолей

Астрологи советуют Водолеям взяться за реализацию своих заветных желаний. Пришло время действовать, поэтому откиньте все страхи и сомнения. Смотрите на вещи с позитивом, и тогда перед вами откроется большое количество дверей.

Рыбы

В личной жизни Рыб не все будет так гладко. Возможны ссоры и недопонимания со своей второй половинкой. Попытайтесь сгладить все острые углы и пойти на компромисс. В скором времени напряжение спадет.

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