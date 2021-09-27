Во вторник нельзя делать спонтанные покупки

28 сентября православные чтят память великомученика Никиты Готского. Он пострадал за свою веру в период правления короля Атанариха.

По некоторым данным, в 372 году Никиту сожгли на костре за то, что он не захотел отказаться от христианства. После смерти у мощей великомученика начали происходить чудеса.

Традиции и обычаи в день Никиты гусятника

Святого считали покровителем гусей. Отсюда и название – день Никиты гусятника. Наши предки молились великомученику, прося у него, чтобы домашние птицы были здоровыми.

28 сентября многие отправлялись на охоту за дикими гусями. Из их мяса хозяйки впоследствии готовили разнообразные блюда.

В этот день также устраивались гусиные бои. Птиц, участвующих в своеобразных соревнованиях, кормили отдельно от их обычных собратьев. Также им требовался специальный уход.

Крестьяне считали, что "предводителем" всех гусей является Водяной. На Никиту нужно было задобрить духа, чтобы он всегда защищал водоплавающих. Для этого в озеро или реку выбрасывалась птица, лишенная головы.

Что нельзя делать 28 сентября

28 сентября нежелательно делать спонтанные покупки. В противном случае проблем с деньгами не избежать.

В этот день не стоит обещать что-то серьезное. Велик риск не оправдать ожидания окружающих.

Во вторник нельзя хвастаться своими достижениями, иначе удача ускользнет из рук.

Приметы на 28 сентября

На Никиту льет дождь – весна будет поздней.

Дикие гуси расположились на земле – оставшиеся осенние дни выдадутся погожими.

В пруду плескаются утки – быть дождю.

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