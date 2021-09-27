Конфликт Меркурия и Плутона: астролог предупредила о последствиях явления

Конфликт Меркурия и Плутона: астролог предупредила о последствиях явления
Фото: pixabay.com
Многих начнет подводить интуиция

Астролог Наталья Анисимова рассказала, какой выдастся новая неделя. Свой прогноз эксперт по звездам опубликовала в "Инстаграм".

Анисимова напомнила, что в понедельник, 27 сентября, начинается период ретроградного Меркурия. Само по себе явление не очень хорошо сказывается на состоянии и деятельности людей. Ситуацию будет осложнять тот факт, что Меркурий находится в конфликте с Плутоном.

"Это даст напряжение в мыслях и контактах", – отметила Наталья.

Многих начнет подводить интуиция. Не исключено, что придется на ходу менять планы и подстраиваться под быстро меняющиеся обстоятельства.

Люди начнут акцентировать внимание на негативных моментах. Мысли и воспоминания о чем-то неприятном будут преследовать на протяжении всей недели.

Астролог предупредила – не исключены конфликты на работе. Могут произойти и "информационные противостояния" с органами власти.

Зато на любовном фронте ожидаются приятные перемены. Отношения между возлюбленными станут более яркими и страстными. Одинокие представители разных знаков зодиака могут встретить свою вторую половинку.

Велик риск спустить все деньги на ветер. Представительницы прекрасного пола захотят изменить внешность или дополнить гардероб парочкой красивых вещей. Так что поход в торговый центр обернется сплошными тратами.

Некоторые смогут найти новые источники дохода. Стоит прислушиваться к своим ощущениям относительно того, что именно наполнит деньгами ваш кошелек.

Многие поймут, в каком направлении им стоит двигаться. В профессиональной деятельности скорее всего произойдут положительные изменения. 

Ранее "Утро.News" поделилось гороскопом на неделю с 27 сентября по 3 октября для всех знаков зодиака. 

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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