К сожалению, далеко не всем улыбнется удача

Специалисты по космическим телам отмечают, что грядущий месяц принесет с собой финансовые затруднения. Однако пятерых счастливчиков-знаков зодиака такие проблемы не коснутся.



Все дело в том, что взаимодействие Меркурия и Юпитера благоприятно скажется на представителях некоторых зодиакальных домов. Речь идет о Львах, Девах, Близнецах, Раках и Тельцах. Этим знакам во всех начинаниях будет благоволить удача. Таким оптимистичным прогнозом поделилась астролог Юлия Николаева.

Дева

Представителей этого знака ждут серьезные перемены на работе. Возможно им удастся найти новое место трудоустройства, либо получить продвижение по карьерной лестнице. Не исключено, что именно в октябре Девы обзаведутся личным автомобилем. Они смело могут рассчитывать на финансовую поддержку от родственников.

Лев

Бурный месяц. Львы будут окружены вниманием – интерес к представителям этого зодиакального дома проявят коллеги, друзья и даже незнакомые люди. Приятные встречи могут перерасти в серьезный роман. В сфере бизнеса также начнется "белая полоса".

Рак

Ракам будет везти в любых делах, связанных с недвижимостью. Серьезные перемены в лучшую сторону ждут представителей знака, задействованных в сфере страхования, психологии, а также программистов, пишет портал "Астромеридиан".

Тельцы

Тельцы могут рассчитывать на невиданную щедрость родных людей. Возможно в подарок им преподнесут автомобиль или дорогой сотовый телефон. Также не исключено существенное продвижение по карьерной лестнице. В отношениях с любимым человеком будет царить покой и гармония.

Близнецы

Близнецы, как в омут с головой, погрузятся в любовные перипетии. Беспокоиться не о чем – переживания будут приятными. Возможно именно в октябре представители этого знака решатся заключить брак. Новый союз обещает быть крепким и очень счастливым.

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