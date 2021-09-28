Гороскоп на 29 сентября 2021 года

Гороскоп на 29 сентября 2021 года
Фото: Утро.ру
Не всем в среду улыбнется удача

Первая половина дня обещает быть напряженной. В этот период возможны ссоры с близкими, а также обострение конкуренции с коллегами. После обеда станет гораздо спокойнее. Многие смогут разобраться с проблемами, которые долго не давали покоя.

Овен

Звезды обещают Овнам улучшение финансового положения. Это может быть как неожиданная прибыль, так и открытие нового источника дохода. Важно тратить деньги с умом, иначе велик риск остаться без накоплений.

Телец

Тельцов ждет удачный день. Проявив решительность и настойчивость, вы сможете добиться больших успехов. Не исключены приятные перемены в личной жизни. Не стесняйтесь обращаться за помощью к родным или друзьям – вас не оставят без внимания.  

Близнецы

29 сентября – отличный день для того, чтобы построить планы на будущее. Близнецам важно правильно расставить приоритеты и не перегружать себя работой. Откажитесь от спешки – это только собьет вас с пути.

Рак

В среду удача будет на стороне Раков. Постарайтесь разрешить все конфликтные ситуации и извлечь нужные уроки. Окружающие с удовольствием пойдут с вами на контакт, так что пользуйтесь моментом.

Лев

Львам не стоит идти на поводу у своих эмоций. Выяснения отношений вам точно ни к чему. Уделите время активным видам деятельности. Прокатитесь на велосипеде или отправьтесь на пробежку. Это поможет вам привести мысли в порядок.

Дева

29.09.21 – неудачный день для того, чтобы браться за что-то новое. Девам стоит заняться своим здоровьем. Не запускайте его, в противном случае столкнетесь с рядом осложнений. Проведите время в компании близких – им будет приятно ваше общество. 

Весы

Звезды обещают Весам какие-то заманчивые предложения, касающиеся работы. Не бойтесь попробовать свои силы на новой должности. Не копите в себе обиды, и тогда все будет складываться замечательно.

Скорпион

Скорпионы будут легко находить общий язык с окружающими. Используйте данное качество для того, чтобы найти новых единомышленников. Постарайтесь наладить отношения с теми, с кем находитесь в ссоре.

Стрелец

Если Стрельцы откажутся от лени и неуверенности в себе, то смогут буквально свернуть горы. Пришла пора действовать, так что соберите свою волю в кулак. Не исключены новые знакомства и приятные сюрпризы.

Козерог

Козероги смогут достичь успехов на личном фронте и в карьере. Все будет складываться в вашу пользу, поэтому не бойтесь сделать первый шаг. Поговорите с начальством о повышении или признайтесь кому-то в своих чувствах.

Водолей

День готовит для Водолеев приятные новости и неожиданные стечения обстоятельств. Если вы устали от рутинной работы, то найдите интересное хобби. Подумайте над тем, чего хочет ваше сердце, и отталкивайтесь от скрытых желаний.

Рыбы

В среду Рыбы будут как никогда энергичными и целеустремленными. Творческие представители этого знака зодиака смогут раскрыть свой потенциал. На пути могут встречаться небольшие трудности, но они не собьют вас с пути. 

Ранее астролог Наталья Анисимова поделилась своим прогнозом на неделю с 27 сентября по 3 октября.  

Анастасия ГОРЮНОВА

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