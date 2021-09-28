Приметы на 29 сентября: что нельзя делать в Людмилин день

Приметы на 29 сентября: что нельзя делать в Людмилин день
Фото: Jerry and Marcy Monkman/Monkman_MAMMS_D30019.tif/www.globallookpress.com
В среду не стоит отправляться на рыбалку

29 сентября православные чествуют мученицу Людмилу, которая считается первой покровительницей Чешского государства.

Людмила была женой чешского князя Борживоя I. Княгиня приняла христианство и начала совершать благие дела во имя Господа.

Невестка мученицы Драгомира была язычницей. Девушка наняла двух убийц, чтобы те расправились с Людмилой. В 921 году святая была убита.

Традиции и обычаи в Людмилин день

В этот день крестьяне всей семьей отправлялись в баню. Считалась, что данная традиция укрепит здоровье всех членов семьи. Единственное, нельзя было брать чужой веник. Вместе с изделием якобы передавались болезни другого человека.

Дети наблюдали за тем, как птицы улетают на юг. Если кому-то удавалось поймать в лесу птенчика, то его несли в дом. Пение пернатого скрашивало затяжные и темные зимние вечера. Птичку выпускали на волю по весне.

Хозяйки делали заготовки из капусты. Любимым блюдом была соленая закуска на основе данного овоща и моркови. 

Что нельзя делать 29 сентября

В этот день нежелательно отправляться на рыбалку. Наши предки верили, что 29 сентября у водоемов собираются русалки, а компанию им составляет Водяной. Эти существа могут утянуть ослушавшегося за собой.

В среду нельзя завидовать или распускать слухи. Тот, кто нарушит запрет, столкнется с чередой неудач.

В Людмилин день стоит отказаться от переезда, иначе на новом месте не получится обрести счастье.

Приметы на 29 сентября

  • Галки летают стаями – день будет ясным.
  • На Людмилу стоит теплая погода – холода придут нескоро.
  • Утром на небе мерцают звезды – в скором времени погода изменится. 

Ранее астрологи рассказали, кого ждет "белая полоса" в октябре. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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