В среду не стоит отправляться на рыбалку

29 сентября православные чествуют мученицу Людмилу, которая считается первой покровительницей Чешского государства.

Людмила была женой чешского князя Борживоя I. Княгиня приняла христианство и начала совершать благие дела во имя Господа.

Невестка мученицы Драгомира была язычницей. Девушка наняла двух убийц, чтобы те расправились с Людмилой. В 921 году святая была убита.

Традиции и обычаи в Людмилин день

В этот день крестьяне всей семьей отправлялись в баню. Считалась, что данная традиция укрепит здоровье всех членов семьи. Единственное, нельзя было брать чужой веник. Вместе с изделием якобы передавались болезни другого человека.

Дети наблюдали за тем, как птицы улетают на юг. Если кому-то удавалось поймать в лесу птенчика, то его несли в дом. Пение пернатого скрашивало затяжные и темные зимние вечера. Птичку выпускали на волю по весне.

Хозяйки делали заготовки из капусты. Любимым блюдом была соленая закуска на основе данного овоща и моркови.

Что нельзя делать 29 сентября

В этот день нежелательно отправляться на рыбалку. Наши предки верили, что 29 сентября у водоемов собираются русалки, а компанию им составляет Водяной. Эти существа могут утянуть ослушавшегося за собой.

В среду нельзя завидовать или распускать слухи. Тот, кто нарушит запрет, столкнется с чередой неудач.

В Людмилин день стоит отказаться от переезда, иначе на новом месте не получится обрести счастье.

Приметы на 29 сентября

Галки летают стаями – день будет ясным.

На Людмилу стоит теплая погода – холода придут нескоро.

Утром на небе мерцают звезды – в скором времени погода изменится.

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