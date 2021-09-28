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29 сентября православные чествуют мученицу Людмилу, которая считается первой покровительницей Чешского государства.
Людмила была женой чешского князя Борживоя I. Княгиня приняла христианство и начала совершать благие дела во имя Господа.
Невестка мученицы Драгомира была язычницей. Девушка наняла двух убийц, чтобы те расправились с Людмилой. В 921 году святая была убита.
В этот день крестьяне всей семьей отправлялись в баню. Считалась, что данная традиция укрепит здоровье всех членов семьи. Единственное, нельзя было брать чужой веник. Вместе с изделием якобы передавались болезни другого человека.
Дети наблюдали за тем, как птицы улетают на юг. Если кому-то удавалось поймать в лесу птенчика, то его несли в дом. Пение пернатого скрашивало затяжные и темные зимние вечера. Птичку выпускали на волю по весне.
Хозяйки делали заготовки из капусты. Любимым блюдом была соленая закуска на основе данного овоща и моркови.
В этот день нежелательно отправляться на рыбалку. Наши предки верили, что 29 сентября у водоемов собираются русалки, а компанию им составляет Водяной. Эти существа могут утянуть ослушавшегося за собой.
В среду нельзя завидовать или распускать слухи. Тот, кто нарушит запрет, столкнется с чередой неудач.
В Людмилин день стоит отказаться от переезда, иначе на новом месте не получится обрести счастье.
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